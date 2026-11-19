ANCONA – I Vigili del fuoco dei Comandi delle Marche hanno effettuato, nel corso della notte, ulteriori 120 interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la maggior parte delle richieste di soccorso riconducibili alle forti raffiche di vento.

Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi pericolanti, rami spezzati e piante cadute o presenti sulla sede stradale, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la viabilità.

Nel dettaglio, gli interventi suddivisi per provincia:

– Pesaro Urbino: 6 interventi;

– Ancona: 6 interventi;

– Macerata: 14 interventi;

– Fermo: 81 interventi;

– Ascoli Piceno: 13 interventi.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato prevalentemente nelle seguenti aree:

– MACERATA: nei comuni di Urbisaglia, San Ginesio, Macerata, Tolentino e Pollenza.

– FERMO: nei comuni di Amandola, Fermo, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare e nelle zone interne della provincia.

– ASCOLI PICENO: nei comuni di Castignano, Rotella, Montegallo e Comunanza.

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