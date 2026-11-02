Grande successo ad Amandola per i convegni sul “Tartufo bianco pregiato” per la 29ª edizione di “Diamanti a tavola” / FOTO

AMANDOLA – Grande successo di pubblico e significativa partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore agroalimentare per il primo weekend di convegni dedicati al Tartufo Bianco Pregiato, svoltosi il 31 ottobre e 1 novembre ad Amandola, in occasione della 29ª edizione di “Diamanti a Tavola”, Festival del Tartufo Bianco Pregiato e dei prodotti tipici dei Sibillini.

Le iniziative, organizzate da Partners in Service Srl, PMI Innovativa, titolare del CEA “Ambiente e Mare”, riconosciuto dalla Regione Marche, nell’ambito del CSR Marche 2023-2027 – Intervento SRH04 – Azioni di informazione, con il patrocinio del Comune di Amandola e di ATAM – Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle prospettive di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Tre convegni e una sessione pratica hanno caratterizzato il primo fine settimana, affrontando temi di particolare interesse quali sane abitudini alimentari, turismo esperienziale, marketing territoriale e valorizzazione delle imprese agricole e commerciali.

Particolarmente apprezzato il contributo dei qualificati relatori e la partecipazione di Peppone Calabrese, noto conduttore televisivo RAI, che ha moderato i convegni del 1° novembre, favorendo il dialogo tra istituzioni, esperti e realtà produttive dei Sibillini.

Le due giornate hanno rappresentato un’occasione di informazione e confronto per rafforzare la conoscenza del Tartufo Bianco Pregiato e delle produzioni dei Sibillini, promuovendo il dialogo tra istituzioni, professionisti, imprese e cittadini. Un percorso che riconosce nelle eccellenze agroalimentari un patrimonio di tradizioni e competenze e una risorsa per lo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio.

Il ciclo di incontri ha ribadito il ruolo strategico del Tartufo Bianco Pregiato quale simbolo dell’identità territoriale, patrimonio enogastronomico e importante risorsa per la competitività delle imprese, la promozione turistica e lo sviluppo sostenibile dell’economia dei Sibillini.

Un sincero ringraziamento al Comune di Amandola e ATAM Sibillini ed ai relatori tutti per la collaborazione alla realizzazione dell’evento.

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