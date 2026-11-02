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CINGOLI CRONACA IN PRIMO PIANO

Quattro persone intossicate dopo un incendio in un B&B

Diwww.laltrogiornale.it

2 Novembre 2026

CINGOLI – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:30 in località Castriccioni per un incendio che ha interessato un B&B.
La squadra del distaccamento di Apiro ha provveduto a mettere sotto controllo la situazione, dopo che il proprietario aveva inizialmente contenuto le fiamme utilizzando un estintore.
A seguito dell’incendio, quattro persone, tra cui un anziano ed un minore, sono rimaste intossicate e affidate al personale sanitario per le cure del caso.
Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

 

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