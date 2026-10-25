Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

IN PRIMO PIANO PESARO SPORT VIDEO

Vl Pesaro, una sconfitta che fa riflettere: Torino vince la partita in difesa / VIDEO

Diwww.laltrogiornale.it

25 Ottobre 2026

Finisce 71-73: la difesa piemontese soffoca l’attacco biancorosso. Pesaro resta in partita, ma non trova mai continuità, lucidità e soluzioni per cambiare l’inerzia del confronto. Stefanini e Mack sono tra i pochi a mantenere alto il livello

Di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO – Ci sono sconfitte che fanno male per il risultato e altre che lasciano soprattutto interrogativi. Quella della VL Pesaro contro Torino, terminata 71-73, appartiene alla seconda categoria.

Una partita strana, combattuta fino agli ultimi possessi, nella quale i biancorossi non sono mai riusciti a trovare davvero il ritmo e la fluidità necessari per prendere in mano il confronto. Torino ha costruito la propria vittoria sulla difesa, sull’intensità e sulla capacità di togliere certezze all’attacco pesarese.

I parziali raccontano una gara sempre aperta, ma con Torino costantemente avanti: 15-20 nel primo quarto, 36-40 all’intervallo, 54-59 alla fine del terzo periodo e 71-73 al suono della sirena.

Pesaro ha provato a restare agganciata alla partita, senza però riuscire a ribaltarne l’inerzia. E questo è forse il dato più significativo della serata.

TORINO CHIUDE GLI SPAZI E VINCE LA BATTAGLIA DEI RIMBALZI CHE CONTANO

La chiave tecnica della partita è stata la difesa torinese. Aggressiva, asfissiante, capace di mettere pressione sulla palla e di limitare le linee di passaggio, ha costretto la VL a giocare spesso lontano dalle proprie soluzioni migliori.

Pesaro non ha trovato continuità nella costruzione offensiva, né quella circolazione di palla che permette di creare vantaggi e liberare i propri giocatori. Quando l’attacco si è trovato davanti una difesa organizzata e intensa, sono mancate le alternative e, soprattutto, la lucidità per cambiare strada.

Anche il controllo dei rimbalzi offensivi e delle seconde opportunità ha pesato nell’economia della gara. Torino è riuscita a rendere difficile la vita ai biancorossi, togliendo loro ritmo e possibilità di costruire possessi più favorevoli.

Non è bastato giocare una partita punto a punto: contro una squadra così aggressiva servivano precisione, pazienza e capacità di leggere le situazioni.

SONO MANCATI I LEADER, STEFANINI E MACK CI  PROVANO

In una serata nella quale la squadra ha faticato a esprimersi collettivamente, sono emerse anche alcune difficoltà individuali.

Da  Tambone a Miniotas, Pesaro non è riuscita a trovare con continuità il contributo e le soluzioni di cui aveva bisogno. Più che una questione di singoli, però, è mancata la capacità di mettere insieme le qualità dei propri uomini all’interno di un sistema offensivo fluido ed efficace.

Stefanini e Mack sono stati tra i pochi a tenere alto il livello, cercando di dare energia e risposte a una squadra che faticava a trovare la propria strada.

Ma due contributi positivi non possono bastare quando l’intero attacco si inceppa. La VL aveva bisogno di più protagonisti, di una migliore distribuzione delle responsabilità e di una maggiore capacità di reagire alle difficoltà.

IL PROBLEMA È LA FLUIDITÀ: PESARO DEVE RITROVARE SE STESSA ANCHE IN DIFESA

Questa sconfitta riporta alla luce una questione che merita attenzione: la VL Pesaro sembra incontrare difficoltà quando deve affrontare avversarie capaci di alzare il livello fisico e difensivo.

Il problema non è soltanto segnare meno. È riuscire a costruire buoni tiri, mantenere la concentrazione, muovere la palla e non perdere lucidità quando le prime soluzioni vengono negate.

Contro Torino è mancata proprio questa capacità di adattamento. L’attacco pesarese non è riuscito a leggere con sufficiente efficacia la difesa avversaria e a trovare contromisure, mentre l’inerzia è rimasta prevalentemente nelle mani dei piemontesi.

È un aspetto sul quale lavorare con urgenza, perché le partite equilibrate si decidono spesso nei dettagli: un rimbalzo conquistato, una scelta offensiva corretta, una difesa superata con pazienza, un possesso gestito con maggiore maturità.

UNA BATTUTA D’ARRESTO CHE NON CI VOLEVA

Il 71-73 è un risultato che lascia amarezza. Non soltanto per i due punti sfumati, ma perché evidenzia difficoltà che la VL non può permettersi di ignorare.

Pesaro deve ritrovare fluidità, fiducia e capacità di reagire alle difese più aggressive. Deve imparare a non farsi intrappolare in una partita che si sporca, che rallenta e che richiede soluzioni diverse da quelle abituali.

La stagione è fatta anche di sconfitte, ma alcune devono diventare occasioni per correggere la rotta. Questa è una di quelle.

Il verdetto è chiaro: Torino ha vinto con la difesa, Pesaro ha perso cercando un attacco che non è mai riuscita davvero a trovare. Adesso la VL è chiamata a dare risposte, prima di tutto a se stessa.

Perché una squadra ambiziosa non si giudica soltanto da come gioca quando tutto funziona, ma soprattutto da come reagisce quando gli avversari le tolgono spazio, ritmo e certezze.

QUI SOTTO un video:

 

 

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO MONDOLFO

Mondolfo riabbraccia Gino Signoracci, solenni esequie per il soldato tornato in Patria dopo 80 anni / FOTO

25 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA EVENTI IN PRIMO PIANO

Ricordata questa mattina ad Ancona Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito civile

24 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO PESARO POLITICA

Ruggeri (M5S): “Oggi a Pesaro abbiamo detto un basta chiaro e forte al governo Meloni ed alla giunta Acquaroli”

24 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

IN PRIMO PIANO PESARO SPORT VIDEO

Vl Pesaro, una sconfitta che fa riflettere: Torino vince la partita in difesa / VIDEO

25 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MONDOLFO

Mondolfo riabbraccia Gino Signoracci, solenni esequie per il soldato tornato in Patria dopo 80 anni / FOTO

25 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA EVENTI IN PRIMO PIANO

Ricordata questa mattina ad Ancona Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito civile

24 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO PESARO POLITICA

Ruggeri (M5S): “Oggi a Pesaro abbiamo detto un basta chiaro e forte al governo Meloni ed alla giunta Acquaroli”

24 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.