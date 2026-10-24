Sollecitazioni dell’Udc di Cagli sui nuovi selciati nel centro storico 

CAGLI – Dall’Udc di Cagli riceviamo: “Da alcuni giorni a Cagli, dopo i lavori degli anni passati in Piazza Niccolò IV, Via Angelo Celli e Via Brancuti sono iniziati anche quelli per il nuovo fondo stradale del Corso XX Settembre. Si tratta di un intervento atteso da tempo che contribuirà a migliorare non solo la percorribilità del centro storico ma anche l’estetica.

“Già nei giorni scorsi l’Udc di Cagli ha invitato Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici a tenere conto della specificità della vecchia pavimentazione di Cagli risalente agli inizi del secolo scorso, pavimentazione che poi nel corso dei decenni è stata sostituita in buona parte o con piccoli cubetti di porfido tipo sanpietrini o addirittura coperta con un manto di antiestetico asfalto.

“La richiesta dello scudocrociato cagliese è quella di ripristinare per il futuro la varietà e la specificità della vecchia pavimentazione del centro storico dove ogni via aveva un disegno diverso che gli conferiva una armonia particolare data dalla diversità delle tecniche e schemi di posa dei selciati nelle varie vie ancora fortunatamente in parte visibili : ad archi concentrici, a file parallele, a spina di pesce, a coda di pavone etc. una particolarità sicuramente non comune rispetto tante altre cittadine. La bellezza delle strade selciate sta soprattutto nella loro capacità di trasformare una superficie di calpestio in un’opera d’arte a cielo aperto, lo schema diversificato riduce visivamente la monotonia delle grandi superfici, rendendo interessanti anche i vicoli più nascosti. Ridare al centro storico questa particolarità che lo ha a lungo contrassegnato dovrebbe essere nel tempo un impegno nel per tutti i futuri amministratori a venire”.

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