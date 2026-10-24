Ricordata questa mattina ad Ancona Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito civile

ANCONA – Si è svolta oggi (sabato 24 ottobre), alle ore 11.30, nella città di Ancona, presso il parco di via Sacripanti, recentemente intitolato proprio a Norma Cossetto per volontà dell’amministrazione comunale, la manifestazione patriottica denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

L’evento che si è svolto con il patrocinio gratuito del Comune di Ancona, ha visto la presenza del Vicesindaco Giovanni Zinni, dell’Assessore Orlanda Latini, dei rappresentanti di diverse associazioni, tra cui Unione degli Istriani, UNUCI, Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Associazione Paracadutisti d’Italia, e di moltissimi cittadini.

“Il ricordo e la memoria sono importanti – dichiarano gli organizzatori gruppo spontaneo di cittadini) – il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato. Dopo la deposizione di una rosa, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane italiana, una donna che dette la sua vita per l’Italia.

È stata una manifestazione condivisa che ha goduto dell’apprezzamento di tutti i cittadini presenti.

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