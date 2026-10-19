I Carabinieri di Osimo denunciano un diciottenne e sequestrano un tirapugni

LORETO – Prosegue con incisività la capillare attività di prevenzione e vigilanza svolta dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza pubblica e presidiare i centri urbani.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 19:00, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo hanno effettuato un mirato controllo lungo una delle strade del centro abitato di Loreto, individuando e fermando un giovane che ha attirato l’attenzione della pattuglia. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato il ragazzo — un diciottenne residente in un comune limitrofo — in possesso di un tirapugni. L’arma è stata prontamente sequestrata e il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione testimonia il costante impegno, la prontezza operativa e l’efficacia del dispositivo di controllo dell’Arma nel prevenire situazioni di pericolo e tutelare la comunità.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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