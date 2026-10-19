Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri di Osimo denunciano un diciottenne e sequestrano un tirapugni

Diwww.laltrogiornale.it

19 Ottobre 2026

LORETO – Prosegue con incisività la capillare attività di prevenzione e vigilanza svolta dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza pubblica e presidiare i centri urbani.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 19:00, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo hanno effettuato un mirato controllo lungo una delle strade del centro abitato di Loreto, individuando e fermando un giovane che ha attirato l’attenzione della pattuglia. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato il ragazzo — un diciottenne residente in un comune limitrofo — in possesso di un tirapugni. L’arma è stata prontamente sequestrata e il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione testimonia il costante impegno, la prontezza operativa e l’efficacia del dispositivo di controllo dell’Arma nel prevenire situazioni di pericolo e tutelare la comunità.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Contratto di fiume dell’Esino, approvato il nuovo programma d’azione da 10 milioni di euro

19 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO

Il 5 novembre a Pesaro arriva lo Spazio Webo con una delle grandi voci della Soul Music Internazionale

19 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

A Jesi i Carabinieri arrestano una donna in flagranza: sequestrati 15 grammi di cocaina, bilancini di precisione e contanti

19 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Contratto di fiume dell’Esino, approvato il nuovo programma d’azione da 10 milioni di euro

19 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO

Il 5 novembre a Pesaro arriva lo Spazio Webo con una delle grandi voci della Soul Music Internazionale

19 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri di Osimo denunciano un diciottenne e sequestrano un tirapugni

19 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

A Jesi i Carabinieri arrestano una donna in flagranza: sequestrati 15 grammi di cocaina, bilancini di precisione e contanti

19 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.