A Jesi i Carabinieri arrestano una donna in flagranza: sequestrati 15 grammi di cocaina, bilancini di precisione e contanti

JESI – Prosegue con incisività l’azione di controllo del territorio condotta dall’Arma dei Carabinieri per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Jesi hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna del posto, già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento è scaturito al termine di un mirato servizio di osservazione e pedinamento: insospettiti da un anomalo viavai nei pressi dell’abitazione della donna, i militari hanno deciso di intervenire tempestivamente effettuando una perquisizione domiciliare.

L’attività di polizia giudiziaria ha confermato l’ipotesi investigativa. All’interno dei locali, gli operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale:

15 grammi di cocaina;

2 bilancini elettronici di precisione, impiegati per la pesatura e la preparazione delle singole dosi;

250 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la donna è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio costituzionale di non colpevolezza e alla normativa vigente, la persona tratta in arresto è da presumersi innocente sino a intervenuta sentenza definitiva di condanna irrevocabile.

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