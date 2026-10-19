Il 5 novembre a Pesaro arriva lo Spazio Webo con una delle grandi voci della Soul Music Internazionale

PESARO – Un appuntamento internazionale tra soul, jazz, funk e R&B, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni di musicisti del territorio.

Giovedì 5 novembre, alle ore 21:15, lo Spazio Webo di Pesaro ospita una tappa del tour italiano di M.S.S.M. feat. Frank McComb, progetto che riunisce quattro musicisti di grande esperienza internazionale: Frank McComb, Marcello Sutera, Donato Sensini e Francesco Mendolia.

La serata vedrà inoltre la partecipazione degli special guest Enrico Montanaro e Luca Mattioni, in un appuntamento che si avvale del supporto dell’Associazione culturale Seventy Mood, della Free Music Foundation – Associazione culturale e delle realtà associative del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la musica dal vivo e creare nuove occasioni di incontro e crescita per i giovani musicisti pesaresi.

Assoluto protagonista della serata sarà Frank McComb, cantante, pianista e compositore statunitense, apprezzato interprete della scena soul e jazz internazionale, che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Prince, Chaka Khan e George Duke.

Al suo fianco, Marcello Sutera al basso, Donato Sensini al sassofono e Francesco Mendolia alla batteria, musicisti con importanti esperienze discografiche e live in Italia e all’estero.

Il progetto M.S.S.M. nasce dall’incontro di quattro personalità artistiche differenti, unite dalla passione per il soul, il jazz, il funk e l’R&B. Il risultato è uno spettacolo dinamico e coinvolgente, nel quale composizioni originali, groove, interplay e improvvisazione si fondono in un linguaggio musicale contemporaneo.

A seguire, una grande jam session: musicisti e ospiti si ritroveranno sul palco per dare vita a un momento di condivisione musicale, improvvisazione ed energia, celebrando lo spirito più autentico della musica dal vivo. Un’occasione speciale anche per favorire l’incontro tra professionisti affermati e musicisti del territorio.

“Il sostegno delle realtà associative del territorio rappresenta un elemento centrale dell’iniziativa. L’evento non si limita a portare a Pesaro un progetto di respiro internazionale e un concerto di alto livello, ma vuole anche creare un’occasione significativa per i giovani musicisti locali, favorendo l’incontro con artisti affermati e offrendo nuovi stimoli per la crescita musicale e professionale” – spiegano i quattro musicisti.

“La collaborazione tra musicisti, associazioni culturali e nuove generazioni testimonia l’importanza di costruire reti sul territorio, sostenendo la diffusione della cultura musicale e creando opportunità concrete per chi desidera intraprendere un percorso artistico. Un’occasione per vivere la grande musica internazionale, condividere la passione per il jazz, il soul e il funk e investire nel talento delle nuove generazioni” – concludono.

Prevendite aperte su LiveTicket: Biglietti M.S.S.M. – LIVE IN CONCERT

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati