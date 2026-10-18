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CRONACA IN PRIMO PIANO RECANATI

Precipita un piccolo aereo, paura e due feriti all’aviosuperficie di Recanati

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 18, 2026

RECANATI – Un aereo ultraleggero è precipitato questa mattina, poco dopo le ore 11, nei pressi dell’aviosuperficie di Recanati.

Il fatto è avvenuto durante la fase di atterraggio, nei pressi di un capannone.

Entrambe le persone a bordo, originarie della provincia di Terni, sono state ferite e per loro è stato disposto il ricovero all’ospedale regionale di Torrette.

Secondo quanto accertato il pilota ha riportato un trauma con sanguinamento addominale. L’altra persona, invece, non sarebbe in condizioni critiche.

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