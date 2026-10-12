Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Due giovanissimi marchigiani perdono la vita in un tragico scontro

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 12, 2026

PERUGIA – Due giovanissimi marchigiani – 20 anni lei e 21 lui – hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina in Umbria.

La loro auto, per cause in via di accertamenti, si è scontrata con un camion lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tra gli svincoli di Passignano.

Entrambe le vittime sono originarie delle Marche. Subito dopo lo schianto i due sono stati trasportati all’ospedale di Perugia in codice rosso ma, nel tardo pomeriggio, hanno cessato di vivere.

Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente del camion.

 

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

ANCONA IN PRIMO PIANO SPETTACOLI

Ad Ancona “L’elisir d’amore”, poco idillio e poca fantasia tra i contadini del ranch

Ott 12, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Il 15 ottobre il webinar nazionale gratuito in diretta streaming “La salute non è scritta nel Dna”

Ott 12, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Marchigiani protagonisti nella Supercoppa 2026 di ruzzola a squadre

Ott 12, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

ANCONA IN PRIMO PIANO SPETTACOLI

Ad Ancona “L’elisir d’amore”, poco idillio e poca fantasia tra i contadini del ranch

12 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Due giovanissimi marchigiani perdono la vita in un tragico scontro

12 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Il 15 ottobre il webinar nazionale gratuito in diretta streaming “La salute non è scritta nel Dna”

12 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Marchigiani protagonisti nella Supercoppa 2026 di ruzzola a squadre

12 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.