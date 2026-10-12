Due giovanissimi marchigiani perdono la vita in un tragico scontro

PERUGIA – Due giovanissimi marchigiani – 20 anni lei e 21 lui – hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina in Umbria.

La loro auto, per cause in via di accertamenti, si è scontrata con un camion lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tra gli svincoli di Passignano.

Entrambe le vittime sono originarie delle Marche. Subito dopo lo schianto i due sono stati trasportati all’ospedale di Perugia in codice rosso ma, nel tardo pomeriggio, hanno cessato di vivere.

Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente del camion.

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