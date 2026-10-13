Recuperata a Falconara un’auto finita lungo una scalinata

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 7 in via Formica per un’autovettura finita su una scalinata.

La squadra di Ancona, con il supporto di un mezzo 4×4 dotato di attrezzatura idonea, ha provveduto alla messa in sicurezza ed al recupero del veicolo, trainandolo all’indietro fino alla sede stradale. L’autovettura è stata successivamente affidata al soccorso stradale.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

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