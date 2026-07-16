Furti d’auto: i Carabinieri di Moie di Maiolati Spontini risolvono un caso

Denunciati i responsabili e recuperata l’autovettura

MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – I militari della Stazione dei Carabinieri di Moie di Maiolati Spontini, a dimostrazione del costante e proficuo controllo del territorio, hanno portato a termine con successo una mirata attività d’indagine culminata con la denuncia a piede libero di due persone per il reato di furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 aprile scorso, quando a un 22enne residente nella Provincia è stata sottratta la propria autovettura, un’utilitaria, asportata mentre si trovava in sosta all’interno di un parcheggio di Ancona. L’immediato avvio delle indagini ha consentito ai Carabinieri di ricostruire i movimenti all’interno del parcheggio e di identificare senza ombra di dubbio i due autori materiali del furto: un 37enne e una 34enne, entrambi stranieri e già noti alle forze di polizia.

Il prezioso e tempestivo lavoro investigativo dei militari non si è limitato alla sola individuazione dei colpevoli, ma ha permesso di seguire le tracce dei malviventi e di rintracciare l’autovettura rubata, localizzata in Emilia Romagna, in un comune in provincia di Ravenna. Il veicolo è stato così recuperato e, con grande soddisfazione della vittima, prontamente restituito al legittimo proprietario. L’intera operazione, conferma il costante impegno dell’Arma per la prevenzione e repressione dei reati predatori, garantendo un presidio di sicurezza fondamentale per tutti i cittadini.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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