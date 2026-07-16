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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Falconara Marittima hanno arrestato una donna responsabile di rapina e lesioni 

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 16, 2026

FALCONARA MARITTIMA I militari della Tenenza dei Carabinieri di Falconara Marittima hanno eseguito un’ordinanza di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Bologna, ha interessato una 43enne del luogo. La donna rintracciata e arrestata dai Carabinieri deve espiare una pena definitiva di 3 anni e 2 mesi di reclusione. I reati per cui è scattata la pena detentiva, commessi nella provincia di Ancona nel corso del 2017, sono di grave entità e allarme sociale.

La donna, infatti, si era resa responsabile dei reati di rapina in concorso e lesioni personali in concorso, giacché aveva provato a portare via da un supermercato della merce occultata nella propria borsa. Quando il direttore del supermercato aveva provato a bloccarla prima di oltrepassare le casse, la donna per assicurarsi la fuga, l’aveva colpito violentemente al volto con la borsa, procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari del Pronto Soccorso.

La 43enne è stata sottoposta al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione dove sconterà la sua pena.

 

 

 

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