mercoledì, Aprile 8, 2026
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CRONACAIN PRIMO PIANOMAIOLATI SPONTINI

Una casetta in legno prende fuoco a Maiolati Spontini

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MAIOLATI SPONTINI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10.30 per un incendio che ha interessato un casottino in legno.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Moie.

 

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