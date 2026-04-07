“Magazzino 18” rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Venerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle ospiterà “Magazzino 18”, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia dell’esodo giuliano-dalmata.

L’evento è inserito nella rassegna “A teatro con noi”, organizzata dal Comune di Chiaravalle, e sarà portato in scena dal Claet APS, che ha ottenuto un riconoscimento straordinario: pur essendo una compagnia amatoriale, è la prima e finora unica compagnia ad aver ottenuto i diritti ufficiali per rappresentare lo spettacolo.

“Magazzino 18” di Simone Cristicchi è un’opera teatrale che unisce racconto, musica e memoria per riportare alla luce una delle pagine più dolorose e forse meno conosciute della storia italiana del Novecento.

Lo spettacolo prende vita dal Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste, luogo reale dove vennero accatastati mobili, sedie, valigie, fotografie e oggetti appartenuti agli esuli istriani, fiumani e dalmati costretti ad abbandonare le loro case nel secondo dopoguerra. Oggetti rimasti lì, sospesi nel tempo, come le vite delle persone che furono costrette a lasciarli.

Una pagina di storia che riguarda da vicino anche il nostro territorio. Molti esuli raggiunsero infatti l’Italia attraverso i viaggi della motonave Toscana, una delle navi simbolo dell’esodo, che approdò anche nel porto di Ancona, diventando per tante famiglie il primo difficile approdo continentale.

L’allestimento si mantiene fedele all’opera originale, ma si arricchisce di una propria interpretazione artistica.

La regia e l’interpretazione sono di Diego Ciarloni, mentre Simona Paolella cura l’aspetto tecnico dello spettacolo ed è anche presente sul palco mettendo a disposizione la propria voce per le canzoni di Cristicchi, contribuendo a rendere ancora più intensa l’atmosfera narrativa.

“Uno spettacolo che guarda anche alle nuove generazioni, – spiega il regista Diego Ciarloni – con l’auspicio che i giovani possano partecipare accompagnati dai genitori, perché conoscere questa pagina di storia semi-dimenticata, significa comprendere meglio il presente”.

Il finale dell’opera lascia infatti una riflessione che supera i confini della storia italiana: lo “spirito delle masserizie”, simbolo degli oggetti abbandonati nel magazzino, ricorda come la sua voce rappresenti anche tutti coloro che ancora oggi nel mondo sono costretti a fuggire da persecuzioni, fame e guerra. Un tema che rende questa storia, nata nel Novecento, drammaticamente attuale.

“Con Magazzino 18 Simone Cristicchi ha fatto conoscere agli italiani di ogni regione e di tutte le generazioni una pagina fondamentale della storia nazionale che era rimasta sepolta nel volontario oblio. Ora la splendida interpretazione di Diego Ciarloni permette di rinnovare l’emozione e ha il merito ulteriore di arricchire il musical-civile di Cristicchi con un apporto artistico originale”, – afferma Lucia Bellaspiga, presidente dell Associazione Italiani di Pola e dell’Istria Aipi-Lcpe, nonché giornalista di Avvenire. – “Ho la gioia di annunciare che il 14 giugno Ciarloni porterà Magazzino 18 al Teatro Ciscutti di Pola, la città simbolo dell’esodo istriano e della tragedia cosiddetta delle Foibe – afferma Bellaspiga – durante l’annuale Raduno degli esuli polesani. Il Ciscutti sarà aperto quella sera all’intera cittadinanza italiana e croata, con ingresso libero: un’occasione per unire la memoria e riconciliare i cuori con lo sguardo ad un futuro migliore”.

Lo spettacolo sarà impreziosito dalle opere multimediali realizzate con la sabbia dalla “sand artist” Paola Saracini, che accompagneranno visivamente il racconto. Il service tecnico verrà curato da Stefano Luconi, mentre il sound design è firmato da Francesco Sardella e la grafica è di Barbara Bonci. La voce della bambina che accompagna alcuni momenti dello spettacolo è quella di Fabiola Paolella.

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