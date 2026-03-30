Finanziamenti in arrivo per le aree interne del nostro territorio

Di LUCIA PANETTI*

SASSOFERRATO – “Cultura, turismo e identità per rilanciare i territori”, con queste parole la Consigliera Regionale di Forza Italia Chiara Biondi ha annunciato la serie di finanziamenti in arrivo per le aree interne.

Nella provincia di Ancona diverse realtà avranno questo beneficio, specialmente la città di Sassoferrato, alla quale è stato destinato un importo pari a 735 mila euro destinato al Museo delle arti e tradizioni popolari di Palazzo Montanari, .

Un bando che è stato fortemente voluto dall’assessore Regionale Francesco Baldelli.

Riqualificare gli spazi pubblici nei territori interni è cruciale e quando questo unisce cultura, turismo e sviluppo, il risultato è vincente.

Forza Italia Sassoferrato auspica una visione progettuale mirata e specialistica nell’utilizzo di questi fondi.

Siamo sempre aperti a collaborare, per il bene del nostro territorio.

*Segretaria della sezione di Sassoferrato di Forza Italia

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