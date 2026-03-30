Presentata la 40sima edizione della gara podistica nazionale “CorriLucrezia”

LUCREZIA – Si è tenuta presso la nuova sede sociale del Gruppo Podistico Lucrezia, la presentazione della 40sima edizione della gara podistica nazionale “CorriLucrezia” in pro-gramma Sabato 25 aprile, a Lucrezia di Cartoceto, a cura del Gruppo Podistico Lucrezia dell’infaticabile presidente Bruno Toccacieli, in collaborazione con il Comune di Cartoceto.

Alla presentazione hanno partecipato il vice Sindaco di Cartoceto, Matteo Andreoni, il Presidente della BCC Fano, Claudio Benvenuti, il presidente del Comitato organizzatore della ColleMar-athon, Etienn Lucarelli, e gli atleti lucreziani Olga Ignat, Michele Sorcinelli e Riccardo Quattrini. La manifestazione, come ha sottolineato il presidente Bruno Toccacieli assegnerà anche il 17° Trofeo BCC Fano, il 15° Trofeo Avis e sarà valida quale 14° Campionato Sociale BCC Fano.

Anche quest’anno saranno riproposte le partecipate prove giovanili riservate agli under 17 sulle distanze di 200, 500, 1.000 e 2.000 metri con partenza alle ore 9,15. Mentre alle ore 10 prenderà il via la gara clou, quest’anno inserita nel calendario Fidal nazionale, lungo un percorso pianeggiante di 10 chilometri e a seguire sarà la volta dei partecipanti impegnati nella 31sima camminata ludico motoria di 5 chilometri attraverso le vie cittadine.

La kermesse, valida per il Grand Prix Marche 2026, aprirà le porte anche ai diversamente abili con il gruppo di atleti in carrozzina dei Road Runners e i loro spingitori nonché alla camminata Homobonus su un percorso dedicato di circa 1 Km. Il ricco montepremi finale vedrà assegnare riconoscimenti ai primi assoluti uomini e donne, ai primi tre classificati delle nove categorie maschili e femminili, ai primi tre donatori uomini e donne Avis, ai primi tre uomini e donne soci della Bcc Fano e ai primi 12 gruppi più numerosi. Simpatico premio anche a tutti i giovanissimi presenti.

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