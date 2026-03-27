Torna a Colli al Metauro il Festival di Primavera
Un weekend di festa, musica e comunità per aprire la nuova stagione
COLLI AL METAURO – Sabato 28 e domenica 29 torna il Festival di Primavera a Colli al Metauro.
Questo appuntamento rappresenta il primo grande evento della stagione che, come da tradizione, si svolgerà il fine settimana della Domenica delle Palme. Più che una semplice festa, il Festival è concepito come un momento aggregazione e ritrovo per l’intera comunità, per accogliere insieme l’arrivo della bella stagione.
Francesco Tadei: “Il festival di Primavera non è solo un momento di festa ma anche l’occasione per rinnovare la collaborazione tra le varie anime del nostro territorio: associazioni, commercianti, attività locali, tutti uniti per un unico obiettivo che è la crescita di Colli al Metauro”.
Un programma molto ricco e variegato che coinvolgerà tutto il centro cittadino, dalla Piazza alla via Flaminia che per l’occasione sarà chiusa al traffico nella giornata di domenica.
Di seguito il programma
Sabato 28 Marzo
Alle ore 18:00 aprirà i battenti “Colli Food”, un’ampia area gastronomica dove poter gustare le specialità proposte da associazioni e attività del territorio. A garantire il comfort dei partecipanti, l’intera area ristoro sarà provvista di una comoda tensostruttura.
La prima serata si accenderà alle ore 21:30 con la musica dal vivo: sul palco salirà “Il Disco Volante” per un coinvolgente Concerto Dance Revival.
Domenica 29 Marzo (Domenica delle Palme)
La giornata clou di domenica si aprirà alle ore 10:00 tra Piazza Pio Franchi De Cavalieri e via Flaminia, con l’apertura ufficiale del Festival che vedrà protagonisti mercatini degli hobbisti, negozi aperti e intrattenimento diffuso.
Alle ore 10:30, la comunità si riunirà in Piazza per il momento solenne della Benedizione delle Palme, rinnovando una tradizione molto sentita. Subito dopo, dalle 11:00, riapriranno gli stand al coperto di “Colli Food” per il pranzo.
Il pomeriggio domenicale sarà un’esplosione di attività per tutte le età e i gusti:
Dalle 15:00: Presso la Delegazione Comunale, i più piccoli potranno divertirsi con i laboratori per bambini curati da Paper Moon. Contemporaneamente, lungo la Flaminia (area Tamoil) partirà l’animazione “Trilli” e risuonerà la musica in movimento del “Balì DJ Festival” con Dola Dj.
Alle 15:30: Le vie del paese saranno attraversate dall’energia e dai colori dello spettacolo itinerante de “La Pandolfaccia”.
Alle 17:00: Il gran finale musicale in Piazza Pio Franchi De Cavalieri sarà affidato alla Cover Band 883 “Secondo Tempo”, per un entusiasmante tributo a Max Pezzali che farà cantare tutte le generazioni.
Tutte le attività sono a ingresso libero.
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