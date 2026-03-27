Storico esordio per il campionato femminile di boccia su strada

A Colli al Metauro trionfano talento e passione. La competizione promossa dalla FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, vede in testa la formazione guidata da Silvia Branchini

COLLI AL METAURO – Un debutto emozionante, segnato da una partecipazione straordinaria e da un tifo incessante, ha accompagnato la prima giornata del Campionato Femminile a squadre di boccia su strada promossa dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e svoltasi lungo via Gambarelli a Colli al Metauro.

Non è stata soltanto una competizione sportiva ma il coronamento di un percorso pluriennale di promozione e dedizione che la FIGeST ha portato avanti con convinzione nella provincia di Pesaro Urbino. Questo storico esordio rappresenta un traguardo fondamentale per la disciplina, portando finalmente alla ribalta il talento, la tecnica e la determinazione delle atlete in questa specialità tradizionale.

Sono state 25 le atlete che si sono date battaglia in strada, suddivise in quattro agguerrite formazioni. La gara ha offerto uno spettacolo di alto livello tecnico con lanci precisi e strategie di squadra che hanno tenuto il numeroso pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima battuta.

Il successo della manifestazione è stato reso possibile anche grazie al fondamentale lavoro del corpo volontari e alla guida tecnica dell’allenatore Francesco Boiani, il cui supporto è stato essenziale per garantire un clima di sana sportività ed energia agonistica.

Al termine di questa intensa sessione inaugurale, la classifica vede al comando la squadra capitanata da Silvia Branchini. Grazie a una prestazione corale d’eccellenza e a una determinazione incrollabile, la formazione di Branchini ha conquistato la vetta provvisoria, ponendo una seria ipoteca sulla corsa al titolo.

Il cammino verso la vittoria è però ancora lungo e aperto a ogni scenario. Le squadre avranno modo di affilare le armi e perfezionare le strategie in vista del prossimo appuntamento ufficiale, previsto per sabato 28 maggio a Sterpeti. In quella sede, le atlete torneranno a contendersi punti preziosi per il primo, storico titolo di categoria.

La FIGeST invita tutti gli appassionati e i curiosi a seguire questo campionato che non è solo una sfida ma una vera e propria festa dello sport popolare e dell’identità territoriale.

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