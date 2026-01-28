Soccorso e trasportato all’Ospedale di Torrette un uomo infortunato in un fossato

COLLI AL METAURO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13:45, in località Serrungarina, per soccorrere un uomo che si trovava all’interno di un fossato, a circa 30 metri dalla sede stradale.

La squadra di Fano, con il supporto di tre unità SAF (Speleo Alpino Fluviali) provenienti da Pesaro, ha operato con tecniche specifiche per il recupero dell’infortunato, che è stato successivamente elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette.

Presente sul posto anche il personale del Soccorso Alpino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati