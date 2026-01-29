Noi Moderati operativi nelle Marche per il sì alla riforma della giustizia

ANCONA – L’incontro a Roma con il Presidente Maurizio Lupi, Mariastella Gelmini, Renata Polverini e Alessandro Colucci traccia la linea per i prossimi appuntamenti elettorali: azioni mirate e radicamento sul territorio.

ROMA – Si è tenuto a Roma un incontro decisivo per il futuro politico di Noi Moderati, che ha sancito un passaggio fondamentale per l’organizzazione interna e la linea programmatica della forza politica. Nel corso del summit capitolino, è stata ufficialmente annunciata la costituzione del Gruppo Regionale Marchigiano per il “Sì” convinto e senza riserve per il Referendum sulla Giustizia. Secondo gli esponenti di Noi Moderati, è giunto il tempo di riforme serie e importanti per la collettività.

Per Natalucci “l’incontro è stato determinante non solo per l’analisi della fase politica attuale, ma soprattutto per la programmazione di azioni mirate sui territori. Durante il confronto, è stato definito un percorso chiaro e ambizioso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nel territorio regionale, con l’obiettivo di organizzare e presentare un programma solido e coerente, l’obiettivo è costruire basi solide affinché Noi Moderati possa recitare un ruolo da protagonista nel futuro politico marchigiano, puntando su proposte chiare e su un radicamento profondo e autentico nelle comunità locali.”

Secondo Campanelli “Stiamo portando avanti un lavoro serio e concreto”, ha fatto sapere il portavoce coordinatore del gruppo regionale.

L’incontro di Roma segna dunque l’inizio di una nuova fase operativa per il partito, che promette di proseguire con determinazione il dialogo con gli elettori, nel segno del fare e della concretezza politica.

