La rassegna “I Colori della Musica” prosegue domenica a San Leo

SAN LEO – La rassegna “I Colori della Musica” prosegue domenica 28 dicembre alle 17 e 30 presso la Sala Concerti di Palazzo Mediceo, in piazza Dante Alighieri a San Leo, inaugurata da un partecipato ed emozionante appuntamento in Duomo con le Laude Medievali.

La profondità complice del pianoforte a quattro mani è protagonista del secondo appuntamento della rassegna musicale promossa dall’Accademia Distretto Della Musica Aps, scuola comunale di musica di San Leo.

L’Accademia Distretto Della Musica A.P.S., il cui presidente è Anacleto Gambarara, è Scuola di Musica riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna, per la quale​ ha al suo attivo diversi progetti di educazione musicale. È in rete e partnership con numerose altre Scuole del territorio e Istituti di Alta Formazione quali il Conservatorio di Musica “G.Rossini” di Pesaro.

L’Accademia Distretto della Musica offre un progetto di educazione permanente, dall’alfabetizzazione musicale, propedeutica musicale e allo strumento, ​​​ percorsi preaccademici, formazione orchestrale, alla specializzazione e alla formazione e tirocinio dei docenti di musica.

Con un programma di ouverture al Romanticismo e Impressionismo “Riflessi romantici tra sogno e passione” proporrà un raffinato viaggio musicale attraverso il tardo Romanticismo e l’Impressionismo, esplorando emozioni intime, suggestioni oniriche e slanci appassionati.

L’esecuzione a quattro mani del pianoforte vedrà impegnate Eleonora De Angelis e Mariagrazia Morganella.

Entrambe di origini marchigiane, le due pianiste portano a San Leo un curriculum di peso.

Eleonora De Angelis, docente di ruolo, dopo avere conquistato riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale esibendosi in prestigiosi teatri tra cui il Teatro Rossetti di Vasto, il Teatro Civico di Vercelli e l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, ha maturato negli anni un approccio alla musica più olistico, indirizzato al benessere e all’equilibrio di corpo e mente.

Mariagrazia Morganella, forte dell’esperienza con maestri come Lorenzo Di Bella e Andrea Lucchesini, ha partecipato a numerosi concerti e rassegne in prestigiosi spazi in città, come Sarajevo, Pesaro e Ancona, distinguendosi come solista e musicista cameristica.

Grazie alla sensibilità artistica delle due pianiste, il pianoforte a quattro mani diventerà protagonista di un dialogo musicale intenso e coinvolgente, capace di valorizzare colori, ritmi e atmosfere dei grandi compositori europei tra Ottocento e primo Novecento.

Ricordiamo che “Riflessi romantici tra sogno e passione” è il secondo appuntamento dei quattro che fanno parte del programma “I Colori della Musica”, con la direzione artistica di Anacleto Gambarara, che attraversano secoli, stili ed emozioni nei luoghi più suggestivi dello splendido borgo dell’Alta Valmarecchia.

Tutti i concerti della rassegna “I Colori della Musica” sono ad offerta libera.

Per informazioni sull’evento, per il quale è consentito farsi riservare il posto, si prega di contattare in anticipo via whatsapp 329 6436995 | email: info.ddmv@gmail.com

