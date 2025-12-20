Il 26 dicembre apre a Chiaravalle la Mostra di Modellismo

CHIARAVALLE – Prenderà via il 26 dicembre 2025 la Mostra di Modellismo organizzata dall’Associazione Modellisti Chiaravallesi giunta alla sua XIX edizione. La Mostra resterà aperta fino al 5 gennaio 2026, presso l’ampia sala espositiva della Manifattura Tabacchi ora ITM, in Via Marconi, 154 a pochi passi dal centro, simbolo, insieme alla più antica abbazia, della città di Chiaravalle. Le precedenti edizioni presso questo spazio hanno visto un afflusso record di visitatori anche da fuori città’ perché è facilmente accessibile anche in auto.

Verranno esposte riproduzioni di mezzi meccanici motorizzati, funzionanti anche a vapore; auto e moto; mezzi militari, navi antiche e moderne, aeroplani, soggetti fantasy, diorami, case delle bambole. Opere modellistiche a tutto tondo, di varie epoche storiche, ottenute utilizzando vari materiali, eseguite sia in autocostruzione che partendo da kit commerciali, poi migliorati e/o modificati.

Viene introdotto anche il tema della stampa 3D. Il plastico ferroviario sociale, ampliato, rappresenta l’ampio spazio al tema modellistico più diffuso: quello ferroviario. Presenti i lavori dei soci della sezione di Fano dell’Ass.ne nonché modelli di aerei provenienti dal Museo Storico Aeronautico di Loreto. Accurate riproduzioni architettoniche completano la mostra, dove sono stati riservati degli spazi a modelli esposti in memoria di 2 soci storici della AMC scomparsi nel corso dell’anno: Mario Paladini ed Alberto Trozzi.

Il manifesto dell’evento è completamente nuovo, realizzato dagli studenti dell’Istituto Superiore Podesti, sede di Ancona, guidati dalla Prof.sa Annalisa Micheli Si ricorda, che l’entrata è gratuita, ad offerta libera.

