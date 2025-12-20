Al via a Fano il cantiere per la nuova sede dei Vigili del Fuoco
Un presidio strategico nato dalla sinergia con l’Amministrazione comunale
FANO – Prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fano. L’opera, attesa da tempo, rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il potenziamento del dispositivo di soccorso pubblico e per l’efficientamento operativo del personale nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.
L’apertura del cantiere segna il coronamento di un percorso caratterizzato da una sinergia istituzionale con il Comune di Fano. L’Ente locale ha giocato un ruolo proattivo e determinante, mettendo a disposizione il terreno in uso a titolo gratuito e assumendo il delicato incarico di stazione appaltante, con la direzione dei lavori affidata interamente alla struttura tecnica comunale.
Il Comando dei Vigili del Fuoco esprime il proprio sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Fano per la sensibilità dimostrata e per l’impegno profuso nel superare i complessi passaggi burocratici, garantendo una gestione tecnica di alto profilo che permetterà di dotare il territorio di un presidio d’eccellenza.
La realizzazione dell’opera è resa possibile dai finanziamenti stanziati dal Ministero dell’Interno, che ha impresso un’accelerazione decisiva alla realizzazione dell’opera classificandola prioritaria e strategica per il territorio. Il progetto, curato da professionisti esterni, segue rigorosamente le linee guida del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, garantendo i massimi standard di logistica e sicurezza.
”La nuova caserma — precisa il Direttore Regionale VVF, Ing. Vincenzo Bennardo — è stata concepita per rispondere non solo alle attuali necessità operative, ma anche alle sfide future del soccorso. Grazie alla collaborazione con il Comune, l’obiettivo è migliorare drasticamente la tempestività e l’efficacia degli interventi a favore della cittadinanza e delle imprese dell’area fanese dotando il territorio di un presidio che risponde ai più alti standard normativi anche in termini di efficienza sismica ed energetica.”
Dalla consegna del cantiere, la durata stimata dei lavori è inferiore a 15 mesi. Il nuovo presidio permetterà ai Vigili del Fuoco di operare in una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e posizionata in modo baricentrico rispetto alle principali direttrici di traffico e soccorso della zona, a totale beneficio della collettività.
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it