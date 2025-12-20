Al via a Fano il cantiere per la nuova sede dei Vigili del Fuoco

Un presidio strategico nato dalla sinergia con l’Amministrazione comunale

​FANO – Prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fano. L’opera, attesa da tempo, rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il potenziamento del dispositivo di soccorso pubblico e per l’efficientamento operativo del personale nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

​L’apertura del cantiere segna il coronamento di un percorso caratterizzato da una sinergia istituzionale con il Comune di Fano. L’Ente locale ha giocato un ruolo proattivo e determinante, mettendo a disposizione il terreno in uso a titolo gratuito e assumendo il delicato incarico di stazione appaltante, con la direzione dei lavori affidata interamente alla struttura tecnica comunale.

​Il Comando dei Vigili del Fuoco esprime il proprio sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Fano per la sensibilità dimostrata e per l’impegno profuso nel superare i complessi passaggi burocratici, garantendo una gestione tecnica di alto profilo che permetterà di dotare il territorio di un presidio d’eccellenza.

​La realizzazione dell’opera è resa possibile dai finanziamenti stanziati dal Ministero dell’Interno, che ha impresso un’accelerazione decisiva alla realizzazione dell’opera classificandola prioritaria e strategica per il territorio. Il progetto, curato da professionisti esterni, segue rigorosamente le linee guida del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, garantendo i massimi standard di logistica e sicurezza.

​”La nuova caserma — precisa il Direttore Regionale VVF, Ing. Vincenzo Bennardo — è stata concepita per rispondere non solo alle attuali necessità operative, ma anche alle sfide future del soccorso. Grazie alla collaborazione con il Comune, l’obiettivo è migliorare drasticamente la tempestività e l’efficacia degli interventi a favore della cittadinanza e delle imprese dell’area fanese dotando il territorio di un presidio che risponde ai più alti standard normativi anche in termini di efficienza sismica ed energetica.”

​Dalla consegna del cantiere, la durata stimata dei lavori è inferiore a 15 mesi. Il nuovo presidio permetterà ai Vigili del Fuoco di operare in una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e posizionata in modo baricentrico rispetto alle principali direttrici di traffico e soccorso della zona, a totale beneficio della collettività.

