Nasce “Spaziofermi”,  un nuovo centro di aggregazione giovanile per la comunità di Mondolfo

MONDOLFO – La comunità di Mondolfo ha un nuovo punto di riferimento per i bambini e i ragazzi del territorio: è stato inaugurato “Spaziofermi”, il centro di aggregazione giovanile nei locali adiacenti alla Scuola Media Fermi.

L’iniziativa, frutto di un progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi esistenti, offre ai giovani un ambiente moderno, accogliente e attrezzato, pensato per l’incontro, lo studio e lo svolgimento di attività ricreative ed educative. L’obiettivo è creare un polo per la crescita sociale e culturale delle nuove generazioni.

Le attività a Spaziofermi prendono il via con dei laboratori creativi per bambini a tema natalizio, offrendo un’occasione di svago e manualità in vista delle festività.

Da Gennaio 2026 la cooperativa sociale Promo 2000 curerà un servizio di doposcuola, dedicato al supporto didattico di bambini e ragazzi. In parallelo, verranno avviati diversi corsi tematici.

Il Vicesindaco Alice Andreoni e l’Assessore alle politiche giovanili Raffaele Tinti, hanno espresso la loro soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo:

“L’apertura di Spaziofermi è un traguardo atteso da tempo per la nostra Amministrazione e per l’intera comunità di Mondolfo. Risponde a una necessità che la scuola, i nostri giovani e le loro famiglie hanno espresso in questi anni, e siamo orgogliosi di aver mantenuto fede a questo impegno.

Questi spazi rappresentano un investimento lungimirante sul futuro della nostra città. Nel cuore di Mondolfo, Spaziofermi sarà il luogo dove i ragazzi possono sentirsi a casa, sviluppare i propri talenti attraverso laboratori, attività culturali e corsi tematici, offrendo alternative costruttive e stimolanti alla routine quotidiana.

Spaziofermi sarà un luogo di partecipazione, dove i giovani potranno proporre idee, coltivare relazioni significative promuovendo l’inclusione, il dialogo e l’appartenenza a un gruppo, combattendo l’isolamento sociale.

Offrire un centro di aggregazione come Spaziofermi significa sostenere il percorso di crescita dei ragazzi.

Siamo convinti che Spaziofermi diventerà presto un punto di riferimento essenziale a Mondolfo, non solo per i giovani, ma per tutta la cittadinanza, dimostrando l’attenzione di questa amministrazione verso le nuove generazioni”.

