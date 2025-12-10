Il Tramantici Festival della fisarmonica di Mondolfo presenta una serata inedita con due protagonisti d’eccezione

MONDOLFO – Giovedì 11 dicembre, alle ore 21.15, la Chiesa di Santa Giustina di Mondolfo ospiterà un concerto speciale di Tramantici – Festival della Fisarmonica con protagonisti due talenti internazionali della fisarmonica: Francesco Scarselli e Liu Hongting, entrambi allievi del Maestro Renzo Ruggieri e figure di spicco nel panorama musicale mondiale.

Il concerto si articolerà in due momenti: una prima parte con esibizioni solistiche, in cui i due musicisti presenteranno il loro personale linguaggio espressivo, e un finale sorprendente, in cui Scarselli e Hongting si uniranno in un duo inedito, pensato appositamente per questa edizione capace di intrecciare culture, tecniche e sensibilità diverse.

Un entusiasmo condiviso dal Vicesindaco Alice Andreoni, che afferma: “Il numeroso pubblico cha sin dall’inizio ha preso parte al nostro festival – dedicato alla tradizione artigianale e musicale di Mondolfo – ha reso grande Tramantici, portandolo ben oltre i confini del nostro territorio. È ai cittadini e numerosi turisti e appassionati che dobbiamo il successo di questo progetto musicale, alla loro presenza costante, al loro entusiasmo e alla loro capacità di riconoscere il valore di una tradizione che appartiene alle nostre origini più autentiche e che non possiamo perdere”.

“Ma è anche grazie alla direzione artistica del maestro Roberto Lucanero, a tutti gli artisti di fama mondiale coinvolti e all’organizzazione esecutiva. Edizione dopo edizione, – conclude Andreoni – Tramantici è cresciuto grazie a tutti loro, diventando un appuntamento sempre più amato e condiviso. Come amministrazione, non possiamo che esserne profondamente fieri.”

A sottolineare il valore dell’iniziativa, anche le parole del Consigliere con delega alla Cultura, Even Mattioli: “Con Tramantici, del quale stiamo progettando con orgoglio la quarta edizione per agosto 2026, è come se avessimo ‘riportato a casa’ la Fisarmonica, che per oltre un secolo ha fatto parte della storia della produzione artigianale di Mondolfo, con strumenti di grande pregio esportati in tutto il mondo”.

La serata si inserisce nel percorso di crescita e valorizzazione culturale del territorio promosso dal Comune di Mondolfo e dal progetto Tramantici che vanta, dalla sua prima edizione avvenuta nell’agosto del 2023, la direzione artistica di Roberto Lucanero.

L’evento è organizzato da Luca De Minicis con il Comune di Mondolfo e in collaborazione con Sodico Group e Fondazione Carifano.

L’ingresso è gratuito.

Gli artisti

Francesco Scarselli, classe 2006, è considerato uno dei più straordinari talenti emergenti della fisarmonica mondiale. Vincitore giovanissimo dei Campionati del Mondo di Montescaglioso e Bologna, ha conquistato in seguito i più prestigiosi concorsi internazionali: la CIA Coupe Mondiale, il Premio Internazionale della Fisarmonica (PIF) di Castelfidardo e il Trofeo Mondiale CMA, firmando un eccezionale “triplete” in soli due mesi. Attualmente prosegue il suo percorso nella fisarmonica jazz/variété con il Maestro Ruggieri.

Liu Hongting, nato in Cina e laureato al Conservatorio di Shanghai, è un musicista dalla solida formazione internazionale. Ha vinto concorsi di rilevanza globale, tra cui l’AATA Australian International Competition, i premi di Harbin e i Trophée Mondial CMA 2023 e 2025. In Italia approfondisce il repertorio jazzistico con il Maestro Ruggieri, esibendosi con trio, quartetto e quintetto in numerosi festival e palchi internazionali.

