Un’auto finisce in un fossato, tre feriti portati in ospedale

POLVERIGI – Nel pomeriggio, poco dopo le 16:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Rustico per un’autovettura finita in un fossato.
La squadra di Osimo ha provveduto ad estrarre i tre occupanti del mezzo, successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.

 

