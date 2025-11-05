Un’auto finisce in un fossato, tre feriti portati in ospedale

POLVERIGI – Nel pomeriggio, poco dopo le 16:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Rustico per un’autovettura finita in un fossato.

La squadra di Osimo ha provveduto ad estrarre i tre occupanti del mezzo, successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati