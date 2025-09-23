ANCONA – Sono terminate le riprese del film thriller “La Tigre Veste Di Rosso”, sequel del mediometraggio “La Tigre Veste Di Nero”, che ha riscosso in rete un grande successo di pubblico e critica.

Questo lungometraggio, riprende da dove termina il precedente. La giovane Carlotta, dopo aver ucciso il serial killer soprannominato “la tigre”, è divenuta una specie di eroina locale. Suo malgrado, si troverà nuovamente coinvolta in una serie di omicidi che insanguinano il capoluogo marchigiano.

Il film, ancora una volta firmato dalla coppia Roberto Ricci (soggetto) e Luca Pincini (regia), vede come interpreti principali Pamela Brega e Gino Bove. Accanto a loro, l’attrice toscana Ilaria Monfardini, la nota attrice teatrale Roberta Sarti, l’attore romano Edoardo Di Giuseppe e, (ciliegina sulla torta) l’attore americano Don Campbell. Le musiche sono di Rick Dope.

Il film sarà anticipato da un trailer in rete il 31 Ottobre (la notte di Halloween), e da un anteprima che si terrà a Ancona Domenica 2 Novembre al Circolo Operaio Cacciatori. Seguiranno, una “prima” anconetana, una serie di proiezioni in altre città, la partecipazione a vari Festival del settore e una distribuzione streaming.

Il ciclo si concluderà con “La Tigre Veste Di Giallo”, per chiudere la cosiddetta trilogia dei colori. Nero, rosso e giallo, i tre colori che simboleggiano il genere thriller e horror.

