Incendio nel cortile di un’abitazione, una persona soccorsa dai sanitari / VIDEO

FANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 16 circa in via Pergolesi, a Fano, per l’incendio in un cortile di un’abitazione.

Sul posto due autobotti, un’autoscala ed il funzionario di guardia. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a bonificare l’area.

L’appartamento è stato reso non fruibile a causa dei danni causati dal fumo.

Una persona è ricorsa alle cure dei sanitari.

