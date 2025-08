Una partecipata cerimonia commemorativa ha aperto a Fano la 66^ Festa del Mare

FANO – Sentita e molto partecipata la cerimonia commemorativa che ha aperto domenica mattina la 66° Festa del Mare, l’evento clou che celebra il profondo legame della città con il mare e vuole onorare la sua storia marinara e le attività della pesca. Il corpo bandistico della Città di Fano ha aperto la cerimonia a cui è seguita l’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale alla base della statua ‘La Tempesta’. Toccanti le parole del vescovo Andrea Andreozzi durante la santa messa: “Chiediamo a questa Festa del Mare di essere persone capaci di stabilire rotte significative di riconciliazione, di amore e di pace, rotte di salvezza, di aprire corridoi che portino alla vita, ognuno di noi può percorrerli, può aprili e può permettere la salvezza di tanti. Il mare sia davvero luogo di comunicazioni, dove ci si incontra, dove si salva la vita. Il Mare sia davvero una porta tra mondi diversi e che possa essere un veicolo di pace” ha concluso il vescovo. Due iniziative speciali hanno onorato la cerimonia dopo la messa: la consegna della targa ai vecchi lupi di mare nati nel 1943: Pietro Paolo Esposto Renzoni, Maurizio Nardini, Renzo Olivi, Paolo Paolini e la consegna della Bandiera Blu 2025, il prestigioso riconoscimento di qualità ambientale da parte del delegato della Fee al Sindaco Luca Serflippi.

“Questa è una festa molto importante per noi – ha dichiarato il sindaco Serfilippi – Fano è molto legata al mare, dalla marineria al porto turistico, ai tanti operatori che lavorano in mare e grazie anche al mare. Una festa riuscita con tanta gente, a parte qualche bizza per il meteo, grazie all’organizzazione di Confesercenti insieme alle tante associazioni del territorio. Fano onora la memoria di tutti i caduti in mare con un momento commemorativo molto importante per la nostra città”.

All’Auditorium del mare gremito di pubblico, erano presenti insieme al sindaco, l’assessore ai Grandi Eventi, al Turismo e alle Attività produttive Alberto Santorelli con la giunta comunale, l’assessore regionale Stefano Aguzzi e numerose autorità regionali e locali. Presente il Comandante della Capitaneria di Porto, Maria Giovanna Trombetta: “Il Corpo della Capitaneria di Porto impronta la propria attività proprio a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione e senza mai dimenticare le risorse idriche ricordandoci che il mare deve essere una risorsa che va tutelata a favore delle giovani generazioni”. Il corteo ha di nuovo raggiunto i Quadri per la deposizione della corona di alloro in mare in ricordo delle vittime del mare.

A seguire, per le condizioni di incertezza del meteo di domenica (3 agosto) tarda mattinata (in particolare vento forte e piogge improvvise) si è riunito il tavolo tecnico per la sicurezza composto dal Comune di Fano, con il sindaco Serfilippi e l’assessore Santorelli, il comandante della Capitaneria di Porto, la comandante della Polizia municipale di Fano, la Protezione Civile, i fuochisti, il service dedicato allo spettacolo, gli addetti alla sicurezza e Confesercenti (organizzatori). Sono stati confermati tutti gli eventi in programma, stand gastronomici e spettacoli, ma in via precauzionale e per motivi di sicurezza, lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio previsto per il gran finale della Festa del mare, è stato rinviato a DOMENICA 10 AGOSTO ALLE ORE 23 (Molo dell’Arzilla)

La Festa del Mare è promossa dal Comune di Fano e organizzata da Confesercenti. Partner dell’iniziativa sono: l’associazione Il Ridosso aps, Onstage Produzioni, Rebel House, FanoUnimar odv, Porto Futuro, Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), New Copromo, Vigilar.

