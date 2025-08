Commercio non autorizzato, molta merce sequestrata a Numana dai Carabinieri

NUMANA – Nella mattinata odierna, in Numana, i militari del NAS Carabinieri di Ancona e personale di quella Polizia Locale, nell’ambito di un servizio congiunto mirato alla prevenzione e repressione del commercio abusivo finalizzato anche all’individuazione di accessori o giocattoli pericolosi per la salute pubblica, hanno effettuato un’attività di controllo lungo il litorale cittadino, sia a nord che a sud del porto turistico.

Nel corso dell’operazione sono state ispezionate con attenzione le aree maggiormente esposte al fenomeno, procedendo alle verifiche nei possibili nascondigli tra le imbarcazioni in rimessaggio e le zone di vegetazione prospicenti la spiaggia. Proprio in tali punti sono stati rinvenuti numerosi bustoni in plastica, accuratamente occultati in anfratti sotto le barche e tra la vegetazione, contenenti svariati articoli destinati alla vendita abusiva.

Il materiale sequestrato amministrativamente comprende: 30 ombrelloni, 170 cappelli in cotone, paglia e iuta, asciugamani e teli per il mare, fasce, elastici e bandane per capelli, maschere da sub e occhialini, salvagenti e materassini gonfiabili e giocattoli vari da spiaggia.

Tutta la merce rinvenuta è risultata priva del marchio CE e, pertanto, non conforme agli standard di sicurezza europei, con conseguente potenziale pericolo per la salute pubblica. Gli articoli erano presumibilmente destinati alla vendita da parte di commercianti abusivi che operano lungo il litorale, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica.

L’intero quantitativo è stato depositato presso i magazzini della Polizia Locale di Numana, in attesa dei successivi adempimenti di Legge.

L’attività odierna rientra nel più ampio piano di controlli estivi finalizzati al contrasto delle condotte illecite legate al commercio abusivo, a tutela sia della salute e della sicurezza dei cittadini e turisti, sia delle attività commerciali che operano legittimamente sul territorio.

