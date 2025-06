A Cantiano week-end super per il Centro ippico La Bisciugola

CANTIANO – A Cantiano si è svolta la seconda tappa del campionato regionale Fitetrec Ante di Monta da Lavoro Tradizionale ed Addestramento Classico valida anche per il Campionato MASAF riservato ai cavalli di razza italiana.

Il Centro Ippico La Bisciugola di Cagli ha partecipato in gran numero mettendo in bacheca diversi trofei, come spiega il Presidente Alessandro Rossi: “Abbiamo iscritto 12 binomi e tutti hanno dimostrato che il lavoro intrapreso tra lezioni e stage sta portando i risultati attesi. Giulio e Natalia nei Giovanissimi, Ella ed Alessia nell’Invito Intermedio, Emma negli Amatori, Michele sia in Open che nei Cavalli Debuttanti hanno dimostrato impegno e dedizione con i propri cavalli portando a casa diversi podi. Ma l’orgoglio più grande per il nostro piccolo centro ed il plauso in questo weekend va alle ragazze della scuola portate per la prima volta in gara dal tecnico Morgana Pompa. Siamo stati gli unici ad iscrivere nella categoria Avvicinamento Cavalli cinque binomi, nuove leve su cui investire, linfa vitale che ci ha riempito il cuore. Vederle in gara seguite passo passo da Morgana e Michele sotto lo sguardo dei genitori e gli applausi a fine prova ripagano i tanti sacrifici che occorrono per praticare questo sport. Ricevere i complimenti dalla Federazione quale unico centro regionale con nuovi allievi in gara ci ha fatto tanto piacere, condiviso con le famiglie che fanno tanto per far vivere questo sogno che questa domenica è diventato realtà”.

In gara sono scese Paolini Linda, Paiardini Speranza e Patrignani Celeste sul nuovo cavallo della scuola Monsur, un Arabo con un grande cuore di proprietà della consigliera Paola Passetti, cavallo d’esperienza che ha gareggiato fino alla Open e partecipato a tante rievocazioni storiche, Paraventi Olivia e Bianca Marchetti sull’intramontabile pony Neve del Pozzo.

“Al di là della classifica, le 5 amazzoni tutte premiate, hanno portato a termine le tre prove con ottimi risultati sotto gli occhi vigili dei due giudici nazionali Camaleonti e Falcinelli, a dimostrazione della qualità della nostra scuola e dell’impegno di queste ragazze. Per poter iniziare questa esperienza abbiamo programmato 4 settimane tra giugno e settembre chiamate “Horse Summer Camp” in cui bambini e ragazzi potranno conoscere insieme a tante altre attività ludiche i nostri cavalli partendo dal battesimo della sella fino alle prime nozioni di equitazioni per poi magari continuare con la scuola durante tutto l’anno”.

Ora occhi puntati sulla terza tappa del campionato e sul sociale che è in fase di organizzazione per il mese di luglio.

