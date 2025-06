Controlli a tappeto dei Carabinieri nel centro di Ancona, chiusi un autolavaggio e un ristorante

In campo i militari della Compagnia, del Nas, del Nil e del Gruppo Forestale. Ispezione ad esercizi commerciali e controlli di legalità in strada. Sanzioni per oltre 45mila euro

ANCONA – I Carabinieri di Ancona hanno effettuato una vasta operazione di controllo del centro del capoluogo, programmata nell’ambito di una strategia finalizzata al contrasto dei reati di strada, alla sicurezza alimentare e al rispetto delle normative sulla tutela dei lavoratori.

In analogia con quanto praticato nei precedenti periodici controlli, anche in questa occasione sono intervenuti i Carabinieri specializzati del Nas, del Nil e del Gruppo Forestale di Ancona, per approfondire gli aspetti di specifica competenza durante una serie di ispezioni ad esercizi commerciali di vario genere. Parallelamente il dispositivo territoriale delle 5 Stazioni cittadine e del Nucleo Radiomobile ha presidiato i punti nevralgici della città con posti di controllo stradale e pattugli a piedi, identificando e controllando automobilisti e persone sospette, per rendere tangibile la presenza dell’Arma in un’ottica di legalità a tuttotondo.

I reparti speciali dell’Arma dorica, hanno sottoposto a minuziosa ispezione un autolavaggio riscontrando gravissime carenze sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e inadempimenti delle normative sull’impiego della manodopera, per le quali è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività e sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di oltre 45mila euro. All’interno di un ristorante del centro, i militari del Nas hanno invece accertato carenze dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strutture e inadempienze sul rispetto delle procedure di autocontrollo Haccp. Anche in questo caso è stata disposta la sospensione immediata dell’attività fino a totale risoluzione delle problematiche riscontrate.

I controlli in strada hanno prodotto l’identificazione di numerosi soggetti pregiudicati oltre che il sequestro di hashish per uso personale e la segnalazione in prefettura di un consumatore. Un automobilista, sottoposto ad accertamento mediante drug-test, è stato infine denunciato per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida gli è stata ritirata.

