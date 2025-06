Postamat a Pianello, l’Udc di Cagli ringrazia Poste Italiane per aver accolto l’appello

CAGLI – E’ risaputo che le aree interne e soprattutto quelle montane necessitano di una attenzione particolare riguardo i servizi essenziali per i cittadini per fermare lo spopolamento ed invertire una rotta che nei decenni in tutto il Paese ha portato tante persone a scegliere le città rispetto zone dove invece la qualità della vita sarebbe sicuramente migliore se fossero assicurati servizi essenziali.

Proprio in quest’ottica nei mesi scorsi l’Udc di Cagli aveva comunicato che il suo impegno per l’installazione di un bancomat nella frazione di Pianello era stato finalmente premiato ed ora, dopo le necessarie pratiche burocratiche ed i lavori di installazione, da alcune settimane è finalmente operativo il Postamat a Pianello, un servizio richiesto dai residenti ma utilizzato anche dai tanti ciclisti ed amanti del trekking che transitano in zona attratti dalle bellezze del paesaggio, dai percorsi, dalla gastronomia.

L’Udc con perseveranza aveva sensibilizzato enti, amministrazioni locali, istituti di credito. Ora Poste Italiane, che è impegnata da tempo per rendere più accessibili i servizi pubblici nei Comuni con meno di 15.000 abitanti valorizzando ed ampliando i servizi offerti con un progetto che mira ad avvicinare i servizi pubblici alle persone anche nei centri più isolati del Paese, ha accolto nei mesi scorsi la richiesta e concretizzato la aspirazione dei pianellesi.

La installazione di un Postamat presso l’Ufficio Postale di Pianello di Cagli è una di quelle iniziative piccole ma decisamente importanti che vanno nella direzione di migliorare i servizi per la popolazione.

Pianello è una grossa frazione distante circa 15 chilometri dal capoluogo e sulla quale per la sua posizione geografica gravitano i residenti di vari piccoli centri abitati di ben 4 comuni : Cagli, Cantiano, Pietralunga. e Gubbio che in quella zona incrociano i confini, purtroppo però da alcuni anni la chiusura dello sportello bancario che in precedenza operava in paese oltre alla riduzione di orario dell’ufficio postale degli anni passati aveva creato grossi disagi.

Della problematica si era interessata gli scorsi anni l’Udc di Cagli con raccolte di firme, coinvolgimento degli amministratori comunali di Cagli e Cantiano oltre che con la sensibilizzazione di associazioni di categoria e Parlamentari per cercare di venire incontro alle richieste dei residenti.

Ora che le richieste sono state accolte e lo sportello ATM è operativo l’Udc di Cagli vuole ringraziare quanti si sono impegnati per questa iniziativa ed in particolare Poste Italiane per aver recepito le istanze di una intera comunità che per le distanze dal capoluogo e dai centri serviti da uno sportello bancario necessitava di una attenzione particolare nello spirito della politica della Società che come detto mira ad avvicinare i servizi pubblici alle persone, anche nei centri più isolati del Paese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it