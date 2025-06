Da lunedì al via a Fano il nuovo piano degli asfalti

FANO – Da lunedì 9 giugno partono i lavori di asfaltatura programmati dall’amministrazione comunale. “Dopo gli interventi realizzati nei mesi scorsi, primi tra tutti quelli nelle periferie a seguito del maltempo autunnale, siamo finalmente pronti a far partire il piano di asfaltature che abbiamo studiato con attenzione in questa prima fase di mandato” annuncia il sindaco Luca Serfilppi. “Un progetto importante, a cui abbiamo destinato 2 milioni per quest’anno e al quale destineremo, con una scaletta di interventi rinnovata di volta in volta, ulteriori 1,5 milioni ogni anno, fino alla fine del mandato”.

“La gara di appalto, chiusa da poche settimane, ha aperto le porte alla fase operativa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – Nei prossimi giorni i camion e gli altri mezzi per eseguire i lavori saranno sistemati nel campo base allestito in zona aeroporto, lato Vallato. Da questo quartier generale saranno predisposti i vari interventi”. “Partiremo con la strada che conduce a Caminate – prosegue l’assessore – che sarà suddivisa in vari tratti: si procederà alla fresatura e poi all’asfaltatura. In contemporanea interverremo in via Sironi. Successivamente verranno rinnovate le altre arterie cittadine: viale Buozzi, via Giuglini, via Ugo Bassi e il parcheggio di Fano 2, oltre, come detto, ai vari tratti della strada per Caminate. Voglio fare un discorso a parte per via Roma, perché oltre a rientrare nel piano di asfaltature sarà interessata anche dal rifacimento dei marciapiedi: la sede stradale sarà allargata e, in entrambi i lati, sarà realizzata una pista ciclabile protetta da appositi cordoli. In via Roma ci sarà, insomma, una vera e propria “nuova delineazione dell’asse viario”, come questa Amministrazione ha sempre sostenuto”.

“Gli interventi che ho descritto sono rilevanti, perché un piano di rifacimento delle strade di questa portata non è cosa di tutti i giorni – puntualizza Ilari – ma tengo a sottolineare l’importanza strategica della programmazione che abbiamo predisposto da qui a fine mandato: la campagna asfalti che presentiamo oggi e che durerà un anno, da luglio 2025 a luglio 2026, passerà per i lavori che stiamo già progettando per settembre e che rientrano nell’accordo quadro in itinere. In prima battuta interverremo sulle strade ad alta percorrenza, dove c’è un traffico viario particolarmente denso e che, per grave carenza di manutenzione negli ultimi anni, versano in condizioni disastrose. Mano a mano che si concluderà questa operazione si passerà poi alle zone residenziali”.

“Questa giunta vuole davvero dare una svolta al problema delle strade – conclude l’assessore ai Lavori pubblici – In tale ottica il nostro impegno è garantire almeno 1,5 milioni ogni anno, fino alla fine del mandato e, attenzione, senza sosta. Questa continuità sarà garantita dall’accordo quadro vigente e da quello che uscirà nei prossimi mesi”.

