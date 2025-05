Nasce anche a Chiaravalle la Consulta per la pace

E’ stata istituita con voto unanime del Consiglio comunale

CHIARAVALLE – Mercoledì 28 maggio si è ufficialmente costituita la Consulta per la Pace, organismo istituito con voto unanime dal Consiglio Comunale di Chiaravalle. Alla seduta di insediamento, svoltasi alla presenza del Sindaco Cristina Amicucci, hanno partecipato rappresentanti delle associazioni locali, delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici che hanno aderito all’iniziativa.

Chiaravalle, città natale di Maria Montessori — pedagogista e costruttrice di pace riconosciuta a livello mondiale — rinnova così il suo impegno civile, radicato in una tradizione solidale e in un tessuto associativo attivo e generoso. Un impegno che oggi, di fronte agli scenari di guerra e alle crisi umanitarie internazionali, si fa ancora più urgente.

La prima iniziativa pubblica della Consulta è in programma sabato 1° giugno alle ore 21.00 in piazza Risorgimento.

Nella notte che precede la Festa della Repubblica, cittadine e cittadini sono invitati a scendere in piazza con candele, lanterne, torce o cellulari accesi: un gesto simbolico per portare luce, ma soprattutto per far sentire la propria voce.

L’appello è chiaro: chiediamo al Governo italiano di intervenire con determinazione per fermare l’azione militare di Israele e per non restare in silenzio di fronte alle stragi in corso. È tempo di fare rete, di non cedere allo scoraggiamento, di continuare a manifestare con fermezza, senza polemiche e senza paura.

Nel giorno che celebra la nascita della nostra Repubblica, crediamo ci sia un solo modo autentico per onorarla: attuare i principi della Costituzione. E nel nome di quei valori fondativi, dire con forza: basta con la violenza, basta con l’orrore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it