A Belvedere Ostrense un’estate di cultura, spettacoli e tradizione

BELVEDERE OSTRENSE – Belvedere Ostrense si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti che abbracciano tradizione, musica, gastronomia e momenti di comunità. Il calendario, promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e le realtà associative del territorio, propone eventi per tutte le età, a cominciare da alcuni appuntamenti imperdibili.

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, torna l’atteso momento istituzionale della consegna della Costituzione ai neo diciottenni, simbolo di cittadinanza attiva e partecipazione. Un’occasione solenne, che ogni anno rinnova il legame tra le giovani generazioni e i valori fondanti della Repubblica. Altro appuntamento da non perdere è quello del 29 giugno, festa del Patrono San Pietro, che sarà celebrata con il tradizionale concerto della banda, a coronamento di una giornata dedicata alla comunità e alla devozione.

Dal 3 al 6 luglio, il paese sarà protagonista del gemellaggio con Saint Pal de Chalencon, evento che rinnova un’amicizia internazionale fatta di scambi culturali, accoglienza e legami duraturi. Infine, tra gli eventi di punta dell’estate belvederese, spazio ai sapori con la tradizionale festa “Pesce e Verdicchio” dall’11 al 13 luglio, un’occasione per gustare i prodotti tipici del territorio in un’atmosfera conviviale, tra musica e specialità locali. Il programma prosegue fino a settembre con concerti, spettacoli, balli in terrazza, iniziative religiose e attività per i più piccoli, confermando Belvedere Ostrense come punto di riferimento per un’estate autentica e partecipata.

“L’estate per Belvedere arriva con calendario ricco di appuntamenti sia per bimbi che per adulti -commenta il sindaco avv. Sara Ubertini – Non possiamo che apprezzare quanto siano attive le associazioni e le attività del territorio, visto che ad appuntamenti ormai consolidati si aggiungono nuove iniziative. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’invito rivolto a tutti è naturalmente quello di partecipare”.

Il calendario completo è disponibile sui canali ufficiali del Comune e della Pro Loco.

