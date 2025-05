Un anno all’insegna dell’impegno e dello sviluppo: la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo festeggia un bilancio positivo

ANCONA – Il 2024 è stato un anno ricco di progetti volti a sostenere lo sviluppo del tessuto economico e sociale marchigiano con un’attenzione anche agli impegni istituzionali. Molte le attività messe in campo dalla Federazione tra cui ricordiamo: Il “Pitch Day Talenti Emergenti”, promosso in collaborazione con le Università Politecnica delle Marche, Camerino, Urbino e Macerata, ha offerto una piattaforma per promuovere l’innovazione e la creazione di nuove opportunità lavorative.

Il “Progetto Wins” ha continuato a mirare alla selezione di idee industrializzabili e brevettabili proposte da giovani studenti, ricercatori e docenti universitari, favorendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. La 18ª edizione del progetto “Crescere nella Cooperazione” ha coinvolto scuole da tutta la regione, rafforzando la conoscenza e l’importanza dei valori cooperativi tra le nuove generazioni. L’adesione a socio dell’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende) e il continuo supporto a “RisorgiMarche” per le comunità colpite da sisma e alluvioni hanno ulteriormente sottolineato l’impegno della Federazione per la crescita e la resilienza del territorio.

Questi sono alcuni esempi portati all’Assemblea che ha concluso i lavori confermando un anno di successi e delineando prospettive promettenti per le Banche di Credito Cooperativo marchigiane, saldamente ancorate ai principi di mutualità e sviluppo del territorio, con numeri rassicuranti ed in crescita. Il bilancio dell’esercizio 2024, approvato all’unanimità dall’Assemblea, ha registrato un risultato economico di 286.780,69 euro. L’utile sarà ripartito destinando il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (pari a 8.603,42 euro) e il restante 97% alla riserva legale (pari a 278.177,27 euro). Questa scelta rafforza ulteriormente il patrimonio e la capacità di investimento della Federazione ed è stato il direttore generale della Federazione stessa Ennio Di Foglio a mettere l’accento sui numeri:

“I solidi risultati delle 13 BCC associate alla FMBCC a fine 2024 testimoniano la robustezza e la vitalità del credito cooperativo marchigiano – ha detto Di Foglio: la raccolta diretta da clientela ha raggiunto 8,9 miliardi di euro, registrando una crescita dell’1,8% rispetto al 2023. Lo stock complessivo degli impieghi verso clientela ammonta a 6,1 miliardi di euro, con oltre 1 miliardo di euro di nuovi crediti erogati, confermando un forte sostegno ai territori di riferimento. L’utile netto complessivo supera i 113 milioni di euro, con un ROE (rendimento del patrimonio netto) del 13,7%, indicando un’ottima capacità di generare profitti in relazione al capitale proprio. Il patrimonio complessivo supera gli 1,1 miliardi di euro e il coefficiente di capitale CET1 Ratio si attesta a un eccellente 28,1%, ben al di sopra delle medie di settore e dei requisiti regolamentari, a testimonianza di una robusta solidità patrimoniale. L’incidenza dei crediti non performing lordi sul totale degli impieghi è scesa al 2,8% (dal 3,1% di fine 2023), confermando un’ottima gestione dei rischi creditizi”. Questo significativo contributo ha avuto un impatto positivo sull’economia regionale – ha concluso Di Foglio – dimostrando l’importanza delle Bcc. nel sostenere la crescita e la stabilità del tessuto economico marchigiano”.

