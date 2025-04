Rinnovato il Consiglio direttivo dell’Avis di Fabriano

FABRIANO – Nuovo Consiglio direttivo Comunale Avisina della città che vanta 2091 donatori, tra uomini e donne con ben 163 new entry tra cui tanti giovani, va sottolineato che il rapporto donatori -popolazione e tra i più alti della nostra regione

Per l ‘Avis Fabriano, il rinnovo è avvenuto dopo la partecipata Assemblea annuale a cui hanno preso parte, tra gli altri il sindaco Daniela Ghergo, con un ordine del giorno tra cui l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, il bilancio preventivo 2025 ed è stata ribadita da tutti coloro che hanno preso la parola la fondamentale attività del Centro Trasfusionale.

I nomi del neo eletto Direttivo in carica dal 2025 al 2029: riconfermato a pieni voti il presidente Sebastiano Paglialunga che sarà affiancata dal vice presidente Alterio Cosimo, dal vicepresidente vicario, Sergio Ballanti, dalla segretaria Rosa Brandi, dalla amministratrice Sandra Rosignoli e dai consiglieri Luciano Bano, Gabriele De Santi, Francesco Angelelli, Raffaele Lori, Vincenzo Maccari, Sante Bartocci.

Ora il Consiglio Direttivo dell’Avis Fabriano, dopo aver messo appunto una bozza del programma dei festeggiamenti per gli 80 anni raggiunti dalla Fondazione Avisina della città della carta, ha commentato: “Grazie ai nostri donatori, sempre impagabili per impegno civile, che ancora una volta fanno della nostra Città, nel campo della solidarietà, un esempio da seguire e un target da raggiungere.

Grazie ai non donatori, che in ogni occasione fanno a gara per sostenere in altri modi la nostra Associazione, per avere addosso il logo AVIS quando si esibiscono oppure gareggiano e testimoniare la vicinanza ai nostri valori, anche all’estero, e l’ultimo pensiero prima di partire è portare un drappo per una foto ricordo. Grazie ai giovani, soprattutto alle coppie di fidanzati, che vengono a iscriversi insieme, come pure insieme vanno per la prima donazione, per condividere un sogno comune e un progetto di vita.

Grazie alle loro famiglie che hanno fatto respirare loro sin da piccoli un’atmosfera ricca di principi condivisi e altruisti. Grazie a tutto il Personale Sanitario che ogni volta sa mettere a proprio agio ogni persona che si presenta al Centro Trasfusionale con tutta l’umanità e disponibilità all’ascolto di cui sono capaci.

Infine grazie a tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno rispondono alle telefonate come tante “voci amiche” per informare, rassicurare e confortare tutti i donatori nostri come quelli delle AVIS vicine, rafforzando quanto di buono ci unisce e accomuna oltre che prenotare ogni singola donazione, ogni singolo messaggio di speranza che inviamo alla società. Ci riempite di orgoglio, siete lo stimolo migliore a continuare ad impegnarci”.

