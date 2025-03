Tutela della fauna, Carabinieri Forestali e Cras recuperano in montagna fenicotteri rosa

Uno stormo, in difficoltà a causa del maltempo, urta le pareti del Monte Catria

PESARO – Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Ccarabinieri Forestali di Cagli, in servizio di emergenza ambientale, venivano allertati da alcuni escursionisti per la singolare presenza di fenicotteri rosa in condizioni critiche in località Balze degli Spicchi del Monte Catria.

L’insolito incontro, a circa 1500 metri sul livello del mare, di uccelli dalle abitudini costiere e lagunari ha subito attirato l’attenzione delle persone di passaggio sul Monte Catria che hanno avvisato i Carabinieri Forestali attraverso il numero di emergenza.

I militari intervenuti, hanno immediatamente allertato i volontari del Centro di Recupero Animali Selvatici della Provincia di Pesaro e Urbino, constatando che, in una porzione di faggeta, lunga circa trecento metri, erano presenti i resti di 7 esemplari morti di Fenicottero rosa, mentre due vagavano ancora in vita ma fortemente debilitati.

Gli uccelli superstiti sono stati recuperati avvolgendoli in coperte e sono stati affidati alle cure del CRAS. I militari hanno continuato a perlustrare il bosco accertando che le carcasse degli uccelli erano state predate dagli animali selvatici ed alcune di esse erano state occultate sotto il fogliame per essere usate come riserva di cibo.

I fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) non sono più una rarità nella nostra penisola, ove, in alcune zone, sono anche regolarmente nidificanti; l’ipotesi più plausibile è che lo stormo, sorpreso da una tempesta di pioggia e vento mentre sorvolava l’appennino, sia stato scaraventato contro la fitta faggeta. I traumi dovuti allo scontro con gli alberi hanno provocato il ferimento e la morte della maggior parte dei maestosi uccelli.

