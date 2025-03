A Fabriano Carabinieri sul territorio e tra i banchi del mercato per prevenire i reati

Operazione della Compagnia per il contrasto a furti e truffe, con servizi di perlustrazione e l’impiego dei militari di quartiere

FABRIANO – Lo scorso fine settimana i Carabinieri di Fabriano hanno svolto una vasta operazione di presidio del territorio, intervenendo in tutte le fasce orarie con Carabinieri di Quartiere, militari del pronto intervento e delle Stazioni e personale in abiti civili.

Nella giornata di sabato i Carabinieri di quartiere, supportati da due equipaggi della Radiomobile, sono stati impegnati nel vigilare le aree urbane del centro storico ed in particolare del mercato settimanale. Nel corso del servizio “in profondità”, ovvero svolto a piedi, tra i banchi del mercato, i militari hanno notato un cittadino nordafricano, regolare sul territorio che, alla loro vista, ha affrettato il passo in direzione opposta. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sequestrata; il possessore è stato segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.

Parallelamente sono stati svolti molteplici servizi di presidio dinamico del territorio finalizzati alla prevenzione di furti e truffe, nell’ambito della più vasta strategia di contrasto voluta dal Comando Provinciale CC di Ancona. Durante i controlli a decine di utenti della strada, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto a denunciare in stato di libertà un trentenne del luogo per rifiuto dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida.

L’uomo, controllato in nottata a bordo della sua auto in pieno centro a Fabriano, ha mostrato sintomi riconducibili all’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e, invitato a sottoporsi ai dovuti accertamenti attraverso il test rapido in dotazione alla pattuglia, si è rifiutato. Tale comportamento ha comportato l’immediato sequestro del veicolo ed una denuncia penale. Inoltre gli accertamenti hanno consentito di acclarare che lo stesso si era messo alla guida con patente già sospesa. L’illecito costerà all’autista una sanzione amministrativa che va dai 2000 agli 8000 euro.

Nel medesimo contesto i Carabinieri della Stazione CC di Sassoferrato hanno denunciato un trentenne Fabrianese in quanto, coinvolto in un lieve sinistro stradale senza feriti tra Fabriano e Sassoferrato, si era dato alla fuga. Grazie ad immediate verifiche è stato quindi localizzato nel comune di Sassoferrato e, sottoposto ad accertamenti mediante alcol test, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1.50 g/l, con conseguente ritiro della patente.

Si precisa che le persone denunciate all’A.G. sono da considerarsi sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

