Al via i lavori per il nuovo impianto di illuminazione sulla 424 Pergolese

MONDOLFO – Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, insieme a personale dell’Ufficio Lavori Pubblici e dell’Anas, ha effettuato un sopralluogo per il progetto dell’Amministrazione comunale di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la SS 424 “Pergolese”.

L’intervento, che prenderà il via nelle prossime settimane, riguarda un tratto stradale lungo 700 metri di fondamentale importanza per la viabilità, che va dalla rotatoria adiacente al casello autostradale fino all’incrocio con via della Campanella, all’altezza della discoteca Miu.

Attualmente questo tratto di strada è privo di illuminazione, creando nelle ore serali e notturne notevoli problematiche per la sicurezza. Con la realizzazione del nuovo impianto, l’Amministrazione comunale intende migliorare la visibilità e la sicurezza, rispondendo alle richieste di cittadini e pendolari che attraversano quotidianamente questa zona. La Statale 424, arteria di grande traffico, collega Mondolfo e Marotta ed è utilizzata ogni giorno da numerosi veicoli, sia locali che di passaggio.

Il sindaco Barbieri ha sottolineato l’importanza di questo intervento, che va a risolvere un annoso problema, integrandosi in un progetto più ampio di valorizzazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale. I lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione saranno avviati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di completare l’intervento in primavera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it