“Gli anni dell’abbondanza”, sabato a Chiaravalle la presentazione del libro di Maria Costanza Boldrini

CHIARAVALLE – Sabato prossimo, 18 gennaio, alle ore 17 il Teatro Comunale “Tullio Giacconi” di Chiaravalle ospiterà la presentazione del nuovo libro di Maria Costanza Boldrini, “Gli anni dell’abbondanza”, pubblicato dalla casa editrice Nord e in libreria dal 10 gennaio. Nata a Chiaravalle, Maria Costanza Boldrini è laureata in Lingue e specializzata in Giornalismo; vive in Francia, dove lavora come traduttrice freelance e redattrice per “Una parola al giorno”, sito di approfondimento linguistico ed etimologico. “Gli anni dell’abbondanza” è il suo romanzo d’esordio.

Protagonista è la famiglia Contini, che conduce un’esistenza povera ma dignitosa. Qualcosa cambia quando la giovane Beata decide di farsi assumere alla Regia Fabbrica dei Sigari, perché un misterioso miracolo si produce in lei: è la sua abbondanza, che la rende la beniamina delle colleghe “zigarare” e il bersaglio dei sospetti dei controllori della fabbrica. Anche sua figlia Clarice e la nipote Antonia saranno benedette e maledette da questo prodigio. Tuttavia l’abbondanza può sparire da un momento all’altro a causa di un grande dolore; e di dolori ne vivranno tanti, Beata, Clarice e Antonia, vittime della violenza della Storia ma capaci di affrontare e superare ogni difficoltà, anche grazie all’amore dei loro mariti.

Un’appassionante saga generazionale che attraversa un secolo di storia italiana, dalla fine dell’Ottocento agli anni del benessere, passando per due guerre mondiali, il ventennio fascista e i mesi dell’occupazione nazista. Il tutto ambientato nel paese di Valchiara, nel quale non è difficile riconoscere in filigrana la cittadina di Chiaravalle con i suoi luoghi simbolo (tra di essi l’Abbazia cistercense e la Manifattura Tabacchi), la sua comunità, le sue vicende sociali ed economiche. Quella di Maria Costanza Boldrini è una scrittura ammaliante che, come una sorgente magica, riporta alla luce le vicende di donne normali eppure eccezionali, tra sogni premonitori e tradizioni popolari, gioie quotidiane e amori predestinati.

Assieme alla scrittrice saranno presenti la Sindaca di Chiaravalle Cristina Amicucci e l’Assessore alla cultura Francesco Favi, che farà da moderatore dell’incontro. Per la Sindaca “tra i tanti talenti che, per nascita o per adozione, hanno legato il loro nome a Chiaravalle spicca la creatività letteraria di Maria Costanza Boldrini, che ha saputo fare tesoro di testimonianze attinte alla memoria della sua famiglia e del suo paese d’origine, trasfigurandole in una storia che vibra di realismo magico”. Aggiunge l’Assessore: “Presentare il libro a Chiaravalle e farlo all’indomani del 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio e 81° anniversario del bombardamento, significa ricondurre alle radici un libro in cui Maria Costanza Boldrini ha voluto esplorare e interrogare proprio le sue radici, facendo di esse un dono prezioso e prodigioso, non dissimile da quell’abbondanza che hanno le protagoniste del romanzo”.

Iniziativa a ingresso libero e gratuito. Info: 071 9499266 (Ufficio cultura).

