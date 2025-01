Inaugurata la chiesa del nuovo Ospedale dei Sibillini

AMANDOLA – Toccante cerimonia liturgica, quella tenutasi questa mattina nella chiesa del nuovo ospedale dei Sibillini “Beato Antonio di Amandola”. Alle 10, infatti, don Gianluca ha celebrato una Santa Messa che ha “inaugurato” la chiesa all’interno del nuovo ospedale.

Alla funzione religiosa, con la benedizione della nuova chiesa, hanno partecipato il sindaco di Amandola, ingegner Adolfo Marinangeli, il direttore generale dell’Ast Fermo, dottor Roberto Grinta, e una rappresentanza della Confraternita del Beato Antonio guidata dal priore Giuseppe Ricci.

Il parroco don Gianluca ha ricordato come la chiesa dell’ospedale abbia una grande importanza di fede poiché in questo luogo sacro, oggi nella nuova sede, tanti fedeli, pazienti e non, hanno vissuto momenti di gioia come di dolore, con l’invito a imparare da chi ci ha preceduto e a che il nuovo ospedale dei Sibillini vada avanti in pace, serenità e concordia.

Nel corso della mattinata il direttore generale, dottor Roberto Grinta, ha anche effettuato un sopralluogo nei vari spazi e servizi del nosocomio, e, accompagnato dalla dottoressa Maria Teresa Illuminati , ha incontrato i medici di medicina generale in servizio all’interno del nuovo ospedale.

Attualmente il “pool” dei medici di medicina generale in servizio è composto dalla dottoressa Mara Barchetti, dalla dottoressa Noemi Raffaelli, dal dottor Vincenzo Barchetti e dalla dottoressa Martina Senzacqua, a cui si aggiunge il pediatra dottor Vittorio Di Flavio. Nel confronto con il direttore generale, i medici non hanno espresso criticità e i feedback degli assistiti sono molto positivi sia in termini di assistenza che in termini di spazi.

