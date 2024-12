Partono i lavori per il nuovo Centro islamico di Jesi

JESI – Presto sarà possibile utilizzare pienamente i nuovi locali più ampi e spaziosi che ospiteranno le attività dei musulmani jesini, acquistati dalla Comunità islamica in zona cascamificio.

Il recente riconoscimento della associazione Al Houda come ETS (Ente del terzo settore) ha impresso un’accelerazione a quanto già programmato ed annunciato, permettendo di procedere senz’altro all’adattamento dell’ex laboratorio artigianale a sede dell’attività dell’Associazione nella quale tradizionalmente si riconosce buona parte dei cittadini di religione islamica residenti in città.

Rimane la disponibilità dell’Associazione a collaborare per rendere più bella ed accessibile la zona circostante, in particolare per la messa in sicurezza dei percorsi pedonali che permettono di raggiungere il luogo.

La sensibilità per la cura e manutenzione della città rappresenta del resto un tratto distintivo dell’impegno di tutta la comunità islamica jesina, che promuove da tempo iniziative puntuali dirette alla pulizia di strade, parchi e marciapiedi, in parte anche istituzionalizzate con la stipula di alcuni patti collaborazione.

