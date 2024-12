Marche, una regione protagonista anche nell’anno che si conclude

Il presidente Acquaroli: “Abbiamo messo in campo una visione lungimirante ed i risultati ed i numeri lo confermano”

ANCONA – Una Regione protagonista in questo 2024 che sta per concludersi. Lo ha voluto ribadire il presidente Francesco Acquaroli questa mattina a Palazzo Raffaello, in occasione dell’ormai tradizionale conferenza stampa di fine anno, organizzata con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche. In Sala Raffaello il consueto punto con la stampa marchigiana, introdotto dal presidente dell’Ordine, Franco Elisei.

Nel ringraziare il presidente dell’OdG per l’opportunità, divenuta ormai una tradizione, Acquaroli ha evidenziato l’importanza di questo momento di confronto su ciò che è stato realizzato e sugli obiettivi futuri di una Regione che guarda avanti. Il presidente ha voluto sottolineare come la Regione anche nel 2024 ha saputo essere protagonista su molti fronti, fin dall’inizio, in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pesaro per l’apertura della Capitale italiana della cultura. Un altro momento di ribalta internazionale per le Marche è stato in occasione del G7 Salute svoltosi ad Ancona lo scorso ottobre: “Una grande emozione essere stati scelti per ospitare il G7 dedicato ad un tema così importante – ha detto Acquaroli – un riconoscimento per la regione dove per il terzo anno consecutivo viene premiato il Miglior ospedale pubblico d’Italia e che riesce a confermarsi tra le prime 5 regioni benchmark e per garanzia dei Livelli essenziali di assistenza. Dunque un riconoscimento all’intero sistema regionale, di cui dobbiamo andare fieri”.

Il presidente è passato poi all’elencazione dei temi affrontati e dei risultati ottenuti in questo anno. “Il bilancio della nostra azione amministrativa – ha commentato – rappresenta una visione politica chiara e lungimirante. Il nostro obiettivo è portare a termine tutte le riforme programmate, dimostrando ai cittadini marchigiani l’efficacia della visione che abbiamo costruito e raccontato in questi anni. I primi risultati sono evidenti, legati ai fondi europei e frutto di una scelta precisa: siamo al primo posto a livello nazionale per i pagamenti degli FSE+, terzi per l’impegno del FESR, un traguardo che riflette l’efficienza della macchina amministrativa e la prospettiva del governo regionale. Abbiamo investito risorse regionale nel cofinanziamento dei fondi europei, fondamentale per attivare i bandi per raggiungere obiettivi strategici, creare valore per il territorio e soprattutto invertire la rotta che negli anni passati aveva visto la nostra regione essere definita “in transizione”. Questi obiettivi che ci siamo proposti dimostrano la volontà di risolvere problemi storici e di trasformarli in leve per la competitività della regione. Vogliamo traghettare le Marche fuori dalla fase di transizione nella quale erano state collocate negli anni precedenti, restituendo a questo territorio il ruolo che merita a livello nazionale e internazionale”.

Il presidente ha ricordato come, dal primo anno della legislatura ad oggi lo scenario internazionale sia profondamente mutato, a partire dalla pandemia e dalle conseguenze sanitarie ed economiche, dal rincaro dei costi delle materie prime alle conseguenze della guerra in Ucraina, in Medio Oriente, dall’aumento dell’inflazione alla crisi energetica che ha determinato costi sempre più alti, mettendo fortemente in difficoltà le imprese e anche gli enti locali.

Il presidente Acquaroli si è poi soffermato sui risultati raggiunti nei vari settori a cominciare dalla sanità “Ci sono criticità, esistono in tutta Italia e stiamo cercando di affrontarle, con l’attuazione della riforma e con un lavoro che ha come obiettivo quello di riequilibrare i servizi e ricostruire il territorio – ha aggiunto – con investimenti importanti su nuovi ospedali a partire da Pesaro, Macerata e San Benedetto, sulle strutture esistenti, con l’apertura dei punti salute e degli AFT, le farmacie dei servizi, il rinnovamento della strumentazione tecnologica, il finanziamento delle borse di studio per medici di medicina generale e specialisti. Stiamo affrontando anche l’aumento fisiologico delle domande di prestazioni dopo la pandemia, circa il 30% in tutta Italia, e abbiamo visto i primi miglioramenti nelle liste d’attesa del 2024 rispetto al 2023. Un percorso sicuramente lungo che ci sta portando all’attuazione piena della riforma con gli atti aziendali”

A questo si aggiungono i successi nel turismo e nelle presenze, sono stati superati già nel 2022 i dati pre-pandemia, con un record assoluto di turisti che è stato migliorato nel 2023 e sarà nuovamente migliorato anche nel 2024. Una strategia coadiuvata dagli investimenti sui borghi per oltre 100 milioni e le opportunità per il turismo e la destagionalizzazione messe in campo.

Un grande tema è quello degli investimenti innescati per le infrastrutture che si confermano un pilastro per lo sviluppo regionale. La giunta regionale ha voluto focalizzare l’attenzione sul polo intermodale per potenziare sulle tre infrastrutture della logistica, a partire dall’Aeroporto che segna numeri record, l’avvio della continuità territoriale e l’aumento delle rotte, passando al Porto di Ancona che nei prossimi vedrà investimenti storici fino al progetto della Banchina Marche, all’Interporto, salvato con 8 milioni di euro al nostro insediamento, che vedrà nel 2025 l’apertura dell’hub del più grande player logistico al mondo. A questo si aggiunge lo sviluppo della rete viaria su tutta la regione, con importanti opere tra cui la Pedemontana, la Galleria della Guinza, l’Ultimo Miglio, la Salaria e un sistema di bretelle e intervallive.

Il presidente ha voluto evidenziare anche un dato legato all’andamento demografico delle imprese. “Abbiamo visto circolare in queste settimane alcune notizie fuorvianti sui numeri delle imprese marchigiane – ha aggiunto – voglio cogliere l’occasione di oggi per sottolineare che i dati vanno approfonditi e compresi. Quello sull’andamento delle nostre imprese, ad esempio, negli ultimi anni in virtù di una legge nazionale subisce anche le cancellazioni d’ufficio delle imprese iscritte ma inattive da almeno tre anni. Una procedura che negli anni passati non veniva effettuata. Ma al netto di queste cancellazioni d’ufficio, il dato sulle imprese negli anni dal 2021 al 2024 è migliore di quello del quinquennio precedente, dal 2015 al 2020. Questo racconta di un sistema che tiene nonostante le difficoltà”.

Tante le tematiche affrontate dal presidente Acquaroli, come il lavoro e la formazione, la cultura, la disabilità, la mitigazione del rischio idrogeologico e gli interventi legati all’alluvione. “Sono stati anni anche condizionati da molte emergenze, a partire dalla ricostruzione post-sisma. Negli ultimi due anni possiamo dire che finalmente la ricostruzione è sul binario giusto. L’USR Marche quest’anno ha liquidato oltre 1,5 miliardi di euro per la privata e la pubblica. Così come stiamo affrontando il ripristino del territorio a seguito dell’alluvione del 2022 con i fondi del Governo nazionale che ci ha permesso di affrontare ristori, somme urgenze e opere infrastrutturali”.

“È stato un confronto estremamente interessante e costruttivo – ha dichiarato il presidente dell’OdG, Franco Elisei – Ritengo che momenti come questo siano utili e necessari: un’occasione preziosa in cui i giornalisti possono porre domande, approfondire temi di grande rilevanza e acquisire una visione più ampia della situazione generale. Un dialogo che va certamente proseguito. Viviamo un periodo delicato per il mondo dell’informazione, caratterizzato da sfide complesse. Da un lato, il settore sta affrontando trasformazioni significative; dall’altro, si affaccia il tema dell’intelligenza artificiale, che deve essere vista non come un sostituto ma come uno strumento a supporto del lavoro giornalistico”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it