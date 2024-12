“Si al ponte, no all’impianto Edison”, mercoledì a Jesi una protesta democratica

JESI – È stata costituita l’Assemblea Permanente Stop Edison grazie all’iniziativa di cittadini attivi che con modalità democratiche e partecipative vogliono contrastare la realizzazione dell’impianto Edison a Jesi.

L’Assemblea Stop Edison sarà presente la mattina di mercoledì 18 dicembre all’inaugurazione del nuovo ponte San Carlo con cartelli “SI AL PONTE – NO ALL’IMPIANTO” per sottolineare da un lato la soddisfazione per questo importante risultato per tutta la Città e per il Quartiere Minonna e dall’altro per ricordare alla Città che la realizzazione dell’impianto Edison è ancora oggi una possibilità concreta, invitando i cittadini a non far trascorrere nel silenzio il tempo che rimane prima che si concluda l’iter autorizzativo e si esprima la conferenza dei servizi che concederà o negherà l’autorizzazione.

Sempre su iniziativa dell’Assemblea Permanente Stop Edison sabato 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 13, è organizzato un banchetto informativo in Piazza della Repubblica, lato bar Imperiale, che distribuirà pettorine da appendere sui balconi e alle finestre per testimoniare il proprio NO all’impianto.

L’assemblea Permanente Stop Edison è aperta a tutti i cittadini e a tutte le cittadine che in modo

democratico e non strumentale vogliono far sentire la loro voce, certi della forza della partecipazione su scelte che incidono sulla salute dei cittadini e sul futuro della città e del territorio.

Per partecipare all’Assemblea Permanente Stop Edison basta inviare una mail a questo indirizzo: stopedison@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it