Turismo e sport, interesse e partecipazione all’incontro promosso da Alberghi Consorziati Fano e Confcommercio

FANO – Turismo e sport. L’importanza degli eventi sportivi nel favorire la destagionalizzazione e contribuire allo sviluppo economico. Questi i temi al centro dell’interessante e partecipato incontro organizzato da Alberghi Consorziati e Confcommercio Marche Nord al quale hanno partecipato l’amministrazione comunale e diverse società sportive fanesi.

Per il Comune di Fano è intervenuto l’assessore allo sport Alberto Santorelli: “Lo sport è al centro della nostra agenda politica. Fano deve risalire la china in ambito sportivo. Per quanto concerne l’organizzazione di grandi eventi, la nostra città ha una carenza sia di strutture ricettive che sportive. Per quanto riguarda il secondo aspetto gli obiettivi sono realizzare una struttura-palestra all’ex mattatoio per sport indoor e, a medio lungo termine, lavorare per un nuovo palas. E’ una operazione molto complessa ma come amministrazione faremo tutto il possibile. Parallelamente servono azioni incisive affinchè il numero di strutture ricettive aumenti”.

Ha quindi preso la parola il direttore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli: “Lo sport oltre che alla salute fa molto bene all’economia. I grandi eventi sono degli attrattori turistici e puntare su questi significa favorire la destagionalizzazione e lo sviluppo economico. Il potenziale degli eventi sportivi è enorme. Ne abbiamo avuto dimostrazione negli scorsi mesi a Pesaro, dove l’Adriatica Cup, ha portato circa 3.000 presenze. Discorso analogo ad Urbino con il campionato nazionale di ginnastica artistica e il Giro d’Italia femminile. E’ notizia di oggi l’arrivo di tappa della Tirreno Adriatico a Pergola il prossimo marzo. Eventi molto importanti anche per promuovere il territorio. Fondamentale la sinergia tra costa ed entroterra, con Fano che può essere punto di riferimento per una vasta area”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini: “Da anni sproniamo le amministrazioni affinchè si sviluppi il turismo sportivo che ha ricadute importanti dal punto di vista economico sia sulla città che un territorio più ampio. Dobbiamo lavorare tutti insieme nella stessa direzione”.

Promotore dell’incontro il presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini: “Siamo stati per anni una città con diversi eventi di livello nazionale e oltre. Poi per troppo tempo il turismo sportivo è stato snobbato. Un grave errore perché riveste un ruolo molto importante e per lo sviluppo economico, soprattutto in bassa stagione. Il potenziale di Fano e del territorio è enorme, dobbiamo crederci tutti. Serve un coordinamento. Questo è un primo incontro e sono molto soddisfatto della partecipazione e del dialogo”.

Tra gli obiettivi redigere il programma degli eventi sportivi 2025 e coordinare gli alberghi da Senigallia a Gabicce per evitare le sovrapposizioni delle manifestazioni nei periodi di bassa stagione.

Ha concluso il presidente del Coni Marche Fabio Luna: “Il legame fra sport e turismo è un fatto quasi naturale. Sappiamo anche quanto sia importante lo sport per la ricaduta economica. Il 10% di turisti arriva nelle Marche a seguito di eventi sportivi. L’1,7 del Pil nazionale è legato allo sport. Nelle Marche c’è una sinergia sempre più stretta fra lo sport e la valorizzazione del territorio. Da anni abbiamo il piacere di partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, uno dei più importanti appuntamenti di promozione del territorio, grazie alla Regione Marche che concede uno spazio esclusivo allo sport”.

