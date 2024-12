Ad Osimo fuga di gas subito dopo un incidente stradale

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 9 circa, per un incidente stradale tra due autovetture in via Flaminia Seconda, all’incrocio con via Buffarda, che ha provocato la rottura di un tubo del metano.

Gli occupanti delle auto sono usciti dagli automezzi senza particolari conseguenze.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto ha messo in sicurezza i veicoli e la tubazione del gas coinvolta, in supporto all’azienda competente. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

